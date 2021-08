Niños acuchillan a su papá, uno confiesa que lo atacó tras sufrir violencia doméstica por años

Un cruento caso sacude a Argentina: dos hermanos, de 16 y 12 años, terminaron con la vida de su papá a puñaladas, luego de haber sido víctimas de violencia doméstica de su parte. Todo esto ocurrió en la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, de acuerdo con medios locales.

"Se presentó un menor de 16 años acompañado por su hermano de 12 años contando que minutos antes había apuñalado a su padre y lo quería denunciar, tras lo cual se confirmó el episodio", comunicó el comisario Alexis López, jefe de la Seccional Segunda de la localidad. Agregó que cuando entraron a la vivienda de los menores encontraron al padre, identificado como Norberto Flandes, de 47 años, tumbado en el suelo con una herida en el esternón y no presentaba signos de vida.

De acuerdo con los uniformados, el hermano mayor fue detenido, mientras el otro adolescente "fue entregado a otro familiar"; sin embargo, horas más tarde de la captura, el joven fue liberado, quedando bajo la tutela de un pariente.

Los menores sufrieron por años. Foto: Especial.

El padre violentaba a los menores

Juan Cruz Campos, jefe de la Unidad Regional de Comodoro, refirió que el asesinato ocurrió tras un hecho de violencia intrafamiliar. Además, durante la audiencia inicial, se mencionó que el fallecido tenía antecedentes penales por violencia familiar y hace poco cumplió una condena por ello.

Los vecinos de los involucrados comentaron que los infantes no comían adecuadamente y siempre lucían espantados “el padre siempre compraba alcohol, no compraba un pollo o nada. Los chicos nunca dijeron nada porque el padre no los dejaba", concluyó la vecina. En tanto, el menor llevara un proceso para ver cual es su condena. De acuerdo con un informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica, al menos 9.974 personas fueron afectadas en el 2020, siendo el 31% de ellas menores de edad. Según el organismo, 6 de cada 10 víctimas convivían con sus agresores.

msb