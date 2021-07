Casos de Covid-19 en EU se triplicaron en las últimas dos semanas: Johns Hopkins

Los casos de COVID-19 casi se triplicaron en los Estados Unidos. Durante dos semanas en medio de una avalancha de información errónea sobre vacunas que está presionando a los hospitales, agotando a los médicos y empujando al clero a la refriega.

"Nuestro personal está frustrado", dijo Chad Neilsen, director de prevención de infecciones en UF Health Jacksonville, un hospital de Florida que está cancelando cirugías y procedimientos electivos después de que el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 en su mayoría sin vacunar en sus dos campus aumentó a 134 desde un mínimo de 16 a mediados de mayo.

"Ellos están cansados. Están pensando que esto es un déjà vu una vez más, y hay algo de enojo porque sabemos que esta es una situación que en gran medida se puede prevenir y que la gente no está aprovechando la vacuna ”.

En todo Estados Unidos, el promedio móvil de siete días de casos nuevos diarios aumentó en las últimas dos semanas a más de 37 mil 000 el martes, frente a menos de 13 mil 700 el 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los funcionarios de salud culpan a la variante delta y a la desaceleración de las tasas de vacunación. Solo el 56,2% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En Luisiana, los funcionarios de salud informaron el miércoles cinco mil 388 nuevos casos de COVID-19, el tercer recuento diario más alto desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020. Las hospitalizaciones por la enfermedad aumentaron a 844 en todo el estado, más de 600 desde mediados de junio. Los líderes de Nueva Orleans instaron a la gente a volver a usar máscaras en el interior.

Utah informó tener 295 personas hospitalizadas debido al virus, el número más alto desde febrero. El estado ha promediado alrededor de 622 casos confirmados por día durante la última semana, aproximadamente el triple de la tasa de infección en su punto más bajo a principios de junio. Los datos de salud muestran que el aumento está relacionado casi por completo con las personas no vacunadas.

“Es como ver un accidente automovilístico antes de que suceda”, dijo el Dr. James Williams, profesor clínico asociado de medicina de emergencia en Texas Tech, quien recientemente comenzó a tratar a más pacientes con COVID-19. "Ninguno de nosotros quiere volver a pasar por esto".

Dijo que los pacientes son más jóvenes, muchos de entre 20, 30 y 40 años, y la mayoría no están vacunados.

Como pastor principal de una de las iglesias más grandes de Missouri, Jeremy Johnson ha escuchado las razones por las que los feligreses no quieren la vacuna COVID-19. Quiere que sepan que no solo está bien vacunarse, es lo que la Biblia insta.

"Creo que hay una gran influencia del miedo", dijo Johnson, cuya iglesia con sede en Springfield también tiene un campus en Nixa y otro a punto de abrir en Republic. “Miedo a confiar en algo aparte de las Escrituras, miedo a confiar en algo que no sea un partido político con el que se sienten más cómodos siguiendo. Miedo a confiar en la ciencia. Escuchamos eso: 'Confío en Dios, no en la ciencia'. Pero la verdad es ciencia y Dios no es algo entre lo que tengas que elegir ".

Ahora muchas iglesias en el suroeste de Missouri, como la Iglesia North Point afiliada a la Asamblea de Dios de Johnson, están organizando clínicas de vacunación. Mientras tanto, unos 200 líderes de la iglesia firmaron un comunicado instando a los cristianos a vacunarse, y el miércoles anunciaron una campaña de servicio público de seguimiento.

La oposición a la vacunación es especialmente fuerte entre los protestantes evangélicos blancos, que representan más de un tercio de los residentes de Missouri, según un informe de 2019 del Pew Research Center.

“Descubrimos que la comunidad de fe es muy influyente, muy confiable, y para mí esa es una de las respuestas sobre cómo aumentar sus tasas de vacunación”, dijo Ken McClure, alcalde de Springfield.

Los dos hospitales de su ciudad están llenos de pacientes, alcanzando niveles récord y casi récord de pandemias. Steve Edwards, quien es el director ejecutivo de CoxHealth en Springfield, tuiteó que el hospital ha traído a 175 enfermeras ambulantes y tiene 46 más programadas para llegar el lunes.

"Agradecido por la ayuda", escribió Edwards, quien previamente tuiteó que cualquiera que difunda información errónea sobre la vacuna debería "callarse".

Jacob Burmood, un artista de 40 años de Kansas City, Missouri, dijo que su madre ha estado promoviendo teorías de conspiración de vacunas a pesar de que su esposo, el padrastro de Burmood, está hospitalizado con un respirador en Springfield.

"Es muy, muy triste y muy frustrante", dijo.

Burmood recordó cómo su madre se había enfermado recientemente y “estaba tratando de decirme que la gente vacunada la enfermaba, y ni siquiera era COVID. Solo la apago. Le dije: 'Mamá, no puedo hablarte de teorías de conspiración en este momento'. ... Necesitas ir a un hospital. Vas a morir."

Su madre, que tiene más de 70 años, se ha recuperado desde entonces.

En la ciudad de Nueva York, los trabajadores de los hospitales y clínicas de salud administrados por la ciudad deberán vacunarse o hacerse la prueba semanalmente mientras los funcionarios luchan contra un aumento en los casos de COVID-19, dijo el miércoles el alcalde Bill de Blasio.

La orden de De Blasio no se aplicará a maestros, policías y otros empleados de la ciudad, pero es parte del intenso enfoque de la ciudad en las vacunas en medio de un aumento en las infecciones de la variante delta.

El número de dosis de vacunas que se administran diariamente en la ciudad se ha reducido a menos de 18 mil, desde un pico de más de 100 mil a principios de abril. Aproximadamente el 65% de todos los adultos están completamente vacunados, en comparación con aproximadamente el 60% del personal del sistema de hospitales públicos, dijo el líder del sistema, el Dr. Mitchell Katz.

Mientras tanto, la cantidad de casos ha aumentado en la ciudad durante semanas, y los funcionarios de salud dicen que la variante representa aproximadamente 7 de cada 10 casos que secuencian.

“Tenemos que lidiar con eso de manera agresiva. Y al final, también hay algo que se llama responsabilidad personal ”, dijo de Blasio, instando a las personas vacunadas a plantear el tema a los familiares no vacunados y“ levantarse en su cara ”.

En Luisiana, los funcionarios de Nueva Orleans emitieron la nueva guía sobre máscaras para interiores, con la esperanza de evitar el tipo de cierres relacionados con virus que devastaron la economía turística de la ciudad en 2020. El alcalde LaToya Cantrell no llegó a requerir máscaras. Dijo que el aviso "pone la responsabilidad sobre los propios individuos".

El anuncio se produjo cuando el promedio de siete días de casos nuevos de la ciudad aumentó a 117, el nivel más alto desde principios de febrero. Había caído tan bajo como ocho a mediados de junio.