Brisbane, Australia: te presentamos la ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos 2032 | Fotos

Con un total de 72 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, la ciudad australiana de Brisbane fue elegida como la próxima sede de los Juegos Olímpicos de 2032 en la elección llevada a cabo por la asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI).

Los Juegos se inaugurarán dentro de 11 años, en la misma fecha que los iniciados en Tokio este año, el 23 de julio, por lo que la cuenta regresiva en la página COI señala que faltan 4,021 días para Brisbane 2032.

¿Cómo es la ciudad de Brisbane?

Brisbane es la capital del estado de Queensland. Se trata de la tercera ciudad más grande de Australia, después de Sídney y Melbourne. Cuenta con una población de 2.3 millones de habitantes.

Clima

Una de las principales ventajas de esta ciudad es su clima. Sobre todo para quienes prefieren olvidarse del frío.

Durante los meses de verano, en este caso diciembre, enero y febrero, las temperaturas medias oscilan desde 20C° de mínima y 35C° de máxima. En el lugar también amanece a las 4:45 de la mañana.

El invierno es más parecido a una primavera. Durante junio, julio y agosto, las temperaturas medias van de los 10C° la mínima y 20C° la máxima, amanece a las 6:45 am y anochece a las 5:30 pm.

El otoño y la primavera son realmente suaves. Las temperaturas varían entre los 15C° de mínima y 27C° de máxima. Lo que significa que tiene una temperatura agradable durante todo el año.

Transporte

Al llegar a la ciudad de Brisbane se puede comprar una tarjeta Go Card, ya que si se quiere hacer uso del tren o ferry, el costo del trayecto podría ser de un 30 por ciento más de lo que valdría con la tarjeta, además de que algunos conductores podrían no traer dinero, por lo que no te dejarían subir.

La Go Card, o lo que es lo mismo, la tarjeta para el transporte de Brisbane, hay que pasarla por el lector al entrar y también al salir. De no hacerlo supondrá que te cobren un trayecto más largo. En Brisbane solo pagas los primeros 9 trayectos que hagas en la semana, ese trayecto será gratis si está hecho a partir del noveno viaje pagado.

El costo depende de la zona, la hora y el tipo de Go Card que hayas comprado.

Esta tarjeta también puede ser utilizada en las regiones vecinas de Ipswich, Gold Coast y Sunshine Coast. La Go Card puede recargarse a través de Internet, vía telefónica, en las estaciones de autobús o tren y en más de 1500 comercios de la región.

El sistema ferroviario de Brisbane esta muy bien, pero hay una cosa que siempre desconcierta a los turistas: tienes que pulsar un botón en el interior del vagón para poder salir.

Economía

La economía de Brisbane se basa en diversas industrias petroquímicas, metalúrgicas, construcciones mecánicas, alimentarias y ferrometalúrgicas. Destaca también su puerto, por lo el cual exporta carbón y metales.

También es un importante centro cultural y turístico , ademas de ser centro de nudo ferroviario y aéreo para Queensland. En sus proximidades se encuentra la terminal de un gasoducto y la del oleoducto de Moonie.

Gobierno

A diferencia de otras capitales australianas, una gran parte de área metropolitana de Brisbane está controlada por un único gobierno municipal, el Ayuntamiento de Brisbane.

Desde su creación en 1925, las áreas urbanas periféricas de la ciudad han experimentado un gran crecimiento, sobrepasando incluso la frontera de la ciudad.

Asimismo, el ayuntamiento controla los departamentos de Brisbane CityWorks (empleo), Brisbane Transport (transporte público) y Brisbane Water (agua).

Algunos lugares para visitar en Brisbane

Roma Street Parkland: Es un parque de 14 hectáreas en el centro de la ciudad con múltiples áreas de recreo, barbacoas y caminos por explorar.

Paseo en CityCat: Ideal para una excursión en ferry desde West End hasta Teneriffe al atardecer es una de las experiencias que se quedarán marcadas en tu retina.

Mount Coot-tha: Un lugar para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad desde el punto más alto. Puedes elegir quedarte a comer en el restaurante, tomarte una cervecita o darte una vuelta por alguno de los caminos que rodean la reserva forestal.

South Bank Parklands y Lagoon: Es una zona de recreo con múltiples opciones como: Parrilladas, playa artificial, bares y restaurantes, un pequeño rainforest, una pagoda nepalí, la noria de Brisbane…

Cliffs de Kangaroo Point: Zona verde a la orilla del río, con barbacoas y unas vistas impresionantes de la ciudad y el Story Bridge.

Springbrook National Park y Lamington National Park: Son dos parques que te ofrecen una gran variedad de caminatas para hacer y experiencias para vivir, como contemplar el atardecer o ver larvas luminosas en la cueva del Natural Bridge, en Springbrook.

Stradbroke Island, Moreton Island y Bribie Island: Son las islas más cercanas a Brisbane. En ellas encontrarás playas interminables y una gran variedad de vida salvaje. Para las dos primeras necesitarás ir en ferry.

Mount Glorious y Glass House Mountains: Son dos opciones buenísimas para hacer escapadas de campo de un mismo día. Encontrarás varios caminos a realizar que acaban en unas vistas increíbles.

Coolum y Currumbin: La primera playa está al norte y la segunda al sur. Están a menos de dos horas de Brisbane y tienen un ambiente tranquilo y familiar.

Maleni: Es un pueblo a una hora hacia el interior. Tiene una atmósfera muy australiana, con casitas pequeñas y mucho comercio local. Wellington Point se encuentra a 30 minutos del centro. Noosa y Byron Bay, también cerca, son un lugar fantástico para una escapada de fin de semana.

La elección de Brisbane como sede de esto juegos se realizó este miércoles en la 138 Sesión del Comité Olímpico Internación (COI) , reunida en Tokio.

Por su parte, el Gobierno de Queensland afirmó en su propuesta que se utilizarán más del 80 por ciento de las instalaciones existentes y temporales, muchas de las cuales ya han funcionado como sede de los Juegos de la Commonwealth celebrados en 2018 en la Gold Coast.

Los Juegos se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2032, mientras que los Paralímpicos entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre de ese mismo año.

EFVE