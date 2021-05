¡CUIDADO! Retiran ESTAS caminadoras de EU tras GRAVES ACCIDENTES con bebés

La firma de aparatos y accesorios para el ejercicio físico llamada Peloton anunció que retirará sus caminadoras tras varios accidentes graves registrados con menores de edad; así mismo aceptó que "cometieron un error" en su respuesta inicial a las preocupaciones de una agencia federal de seguridad.

Apenas unas semanas después de que la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor emitiera una "advertencia urgente" para ciertas cintas de correr Peloton Tread +, la agencia emitió dos retiros en una declaración conjunta con la compañía de equipos.

El mes pasado, la CPSC emitió una advertencia para Tread + después de que se dio cuenta de 39 accidentes relacionados con el modelo de cinta de correr, incluida la muerte de un niño y "múltiples informes de niños atrapados, inmovilizados y tirados debajo del rodillo trasero del producto. "

Peloton en ese momento emitió un comunicado diciendo que la información de la CPSC era "inexacta y engañosa" y refutó las afirmaciones.

El miércoles, una declaración conjunta de la CPSC y Peloton emitió dos retiros para las cintas de correr Tread + y Tread.

Peloton ofrece a los consumidores que no desean un reembolso la opción de trasladar la Tread + de forma gratuita a una habitación donde los niños o las mascotas no puedan acceder a la caminadora, y está implementando mejoras de software en el producto para bloquear automáticamente la Tread + después de cada uso y evitar que no estén autorizados. acceso mediante la asignación de un código de acceso de 4 dígitos que se requerirá para desbloquear el Tread +. Dice un comunicado.