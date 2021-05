Rechazan la exención de patentes contra Covid-19

BRUSELAS. Los líderes de las mayores economías del mundo apoyan la entrega "voluntaria de licencias" de patentes de vacunas COVID-19, frenando los esfuerzos de Estados Unidos por exenciones y diluyendo los compromisos previos para dar más fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El borrador de un documento que se prevé sea adoptado el viernes en la Cumbre de Salud Global en Roma, uno de los principales eventos de este año para coordinar acciones contra la pandemia, enumera los compromisos de las naciones del G20 y otros países.

El texto, que aún está sujeto a cambios, es el resultado de un compromiso entre los expertos de las naciones del G20 que siguen divididos sobre la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID-19.

Organizaciones como la Cruz Roja piden eliminar la protección intelectual de las inmunizaciones contra el coronavirus para ampliar la producción. No obstante, expertos han advertido que esa no es la solución si no se tiene la infraestructura y tecnología necesaria para fabricar más dosis, además de que se necesita personal altamente cualificado.

Incluso se alerta que las patentes son la forma en que los laboratorios recuperan la inversión que realizan en investigación e innovación, misma que muchas naciones no hacen.

A principios de mayo, el gobierno de Joe Biden se unió a India, Sudáfrica y muchos otros países en desarrollo para pedir una exención temporal de patentes de las vacunas COVID-19, con la esperanza de impulsar la producción y permitir una distribución más justa de las inyecciones.

Pero la Unión Europea y otras naciones productoras de vacunas han planteado dudas y han afirmado que si EU elimina las restricciones a la exportación de materias primas de vacunas, se transfieren conocimientos técnicos y se fomenta la cooperación voluntaria entre los fabricantes de vacunas, se garantizará un aumento más rápido de la producción mundial.

El borrador de las conclusiones de la cumbre sobre la salud refleja estos puntos de vista diferentes y no menciona las exenciones de patentes.

Los líderes del G20 deben comprometerse en cambio a "consorcios de patentes", una medida menos radical para fomentar el intercambio de patentes. Sigue siendo una medida "hostil" para las empresas farmacéuticas, dijo un experto de la industria, pero mucho menos extrema que una exención.

Bajo un consorcio de patentes, los fabricantes de medicamentos deciden voluntariamente compartir licencias para la fabricación de sus productos en las naciones más pobres. Se han utilizado consorcios para facilitar el acceso a los medicamentos contra el VIH en África.

El director general de la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos, Thomas Cueni, dijo que la donación de vacunas es la solución para llegar a países pobres.

Reuters, AFP y EFE

dza