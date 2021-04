¿Extraterrestres? Científicos de la UNAM explican en qué planetas podría haber vida

Para los científicos, la búsqueda de vida extraterrestre siempre ha sido una gran inquietud. La doctora en Ciencias de la Tierra y maestra en Astronomía, Antígona Segura Peralta, explica que la vida no es únicamente el grupo de los mamíferos y seres que respiran oxígeno, con ojos y patas, entre otras características.

La vida puede existir de diferentes formas y los científicos buscan otras formas de vida, aunque sean diferente a la que estamos acostumbrados a ver en la Tierra. Y muchas veces esa vida puede ser, por ejemplo, de bacterias. Este mismo nivel de comprensión requieren los investigadores para definirla como un fenómeno planetario.

Hasta ahora no se ha encontrado en nuestro Sistema Solar, un planeta que pudieran generar vida como la conocemos, porque han mostrado que el tipo de atmósfera, la temperatura y sobre todo la interacción con una fuente de luz de una estrella, imposibilitan la permanencia o desarrollo de alguno de los elementos que la conforman.

¿Puede existir vida en otros planetas?

FOTO: UNAM

Aunque los científicos tienen la certeza de que las condiciones en otros planetas no son capaces de generar vida como la conocemos, es decir, con humanos y animales como los que conviven con nosotros a diario, eso no significa que no crean que puede haber vida.

En otros planetas podrían haber condiciones para encontrar bacterias y seres unicelulares diferentes a los que existen en nuestro planeta. Es por eso, que en años recientes han insistido tanto en la exploración del Sistema Solar y de nuestro Universo.

