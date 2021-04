Horóscopos: Ésta es tu carta del Tarot para hoy SÁBADO 24 de abril

La Carta del Tarot del día te habla sobre el comienzo de un periodo emocional muy saludable. Habrá alegría, felicidad y amor para ti en los próximos días y semanas. Las relaciones personales se van fortalecer, no dejes ir a quien vale la pena.

La Carta del Tarto del Sábado 24 de abril es el As de Copas

La carta del Tarot del sábado 24 abril es el As de Copas. Te habla sobre el inicio de un periodo emocional muy saludable. Tendrás alegría, felicidad y amor para compensar los momentos difíciles que has atravesado. Las relaciones personales se van fortalecer y no descartes que, fruto del momento emocional, puedan gestarse situaciones fértiles como el nacimiento de un bebé o un nuevo matrimonio.

Atenea: Diosa de la estrategia y el pensamiento analítico. Se nos aparece cuando tenemos que adoptar decisiones importantes. Su misión es facilitar la inteligencia superior divina que nos permita armar estrategias para abordar proyectos de máxima dificultad, transformando nuestra mente emocional.

Piedra Sodalita: Estimula la glándula pineal y el tercer ojo, además de que favorece la meditación. Ilumina la mente para comprender en qué circunstancias te encuentras. Infunde un deseo de verdad y un impulso idealista, posibilitando mantener la fidelidad a uno mismo y a sus valores.

