Joven MURIÓ después de ir a un festival de música en NY, esto es lo que pasó y por lo que debes estar ALERTA

La tragedia llegó a la vida de una joven y de su familia luego de que acudiera a un festival de música en Nueva York, conocido como Electric Zoo. Una serie de casualidades contribuyeron a su muerte y ahora, sus seres queridos cuentan su historia a New York Post para alertar a otras personas.

El incidente se remonta a 2018, cuando Katherine Schlegel, de 20 años, le hizo saber a su madre, Elena, que se dirigía en camino a Randall's Island para acudir al concierto en compañía de varios amigos. Sin embargo, jamás se imaginó que esa sería la última vez que la vería con vida.

Meses antes del suceso, la joven se había tomado un semestre libre de la Universidad de Carolina del Sur tras sentirse abrumada en sus estudios. En ese lapso, un amigo le presentó a un grupo de soldados del ejército, estacionados en el norte del estado, en Fort Drum. Entre ellos estaba Nick Ramshaw, quien se convirtió en su novio al poco tiempo. A su vez, él era muy cercano a otro soldado, llamado Tanner Howell.

Todos ellos planearon acudir juntos al festival de música, Electric Zoo, el cual tuvo una duración de 3 días. En Randall's Island, Howell hizo arreglos para conseguir 57 cápsulas de la droga conocida como éxtasis para que Katherine y el resto de sus amigos las consumieran.

Foto: Festival Electric Zoo

Al poco rato, cerca de las 9:30 de la noche, la joven se comunicó con su madre y le hizo saber que se estaba divirtiendo. Sin embargo, murió al poco rato.

En un momento de la noche, Schlegel se desmayó. Sus amigos la sacaron del lugar, pero no la llevaron al hospital, sino a una residencia que habían rentado para continuar la fiesta tras el concierto. Una vez que llegaron ahí, llamaron al 911 pero, según declaraciones de la policía, los socorristas pudieron notar que se les estaba ocultando información.

Los servicios de emergencia trasladaron a Katherine al Centro Médico Jacobi y posteriormente a un hospital de Manhattan, donde perdió la vida más tarde.

La Oficina del Médico Forense de la localidad determinó que su muerte se debió a una sobredosis, producida por la mezcla de varios estupefacientes, entre los que se encontró éxtasis, cocaína, metanfetamina, anfetamina, un supresor del apetito y Xanax.

La investigación para esclarecer el deceso de la joven duró más de un año y tras las averiguaciones, se determinó que Tanner Howell y otros dos amigos de su novio fueron los responsables de suministrarle las drogas. Ahora, los 3 enfrentan cargos federales por distribución de narcóticos.

Elena, la madre de Katherine, cuenta esta historia a New York Post, varios años después no sólo para alertar a otros padres, sino para que los jóvenes tomen precauciones y no tengan el mismo destino que el de su hija.

DFC