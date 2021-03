Austria RETIRA lote de vacunas antiCovid-19 tras fallecimiento de una mujer

Austria anunció este domingo 7 de marzo, que iban a dejar de colocar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, al menos el lote con el que cuentan, ya que una persona perdió la vida 10 días después de haber acudido a su cita para que le pusieran la inyección, es decir, lo harán como una medida de precaución.

A pesar de no contar con una relación sobre la muerte de la señora de 49 años y la vacuna, las autoridades decidieron no seguir colocando el lote que tienen de AstraZeneca, ya que no quieren arriesgarse que sea el motivo por el que miles de personas fallezcan, cuando lo que se busca es evitar la gente se sigan contagiando y muriendo por culpa del Covid-19.

La mujer de 49 años perdió la vida 10 días después de colarse la vacuna, esto debido a que contaba con un grave trastorno de coagulación y era enfermera en el Hospital de Zwettl; pero ella no fue el único caso, ya que una compañera de la difunta también sufrió un duro efecto secundario, a que sufrió una embolia pulmonar tras ser inmunizada.

La Agencia Federal de Seguridad Sanitaria (BASG) explicó que no hay relación clínica en los dos casos, pero por un motivo de prevención, las autoridades determinaron no seguir administrando las dosis sobrantes del lote ABV 5300 del fármaco generado por la farmacéutica AstraZeneca.

Siguen las investigaciones

La gente del BASG sigue haciendo las investigaciones pertinentes para determinar si existe una relación entre lo que les ocurrió a las enfermeras y el antídoto contra el Covid-19, ya que en caso de no contar con una relación se sigan aplicando las dosis restantes del lote que por el momento permanecerá cerrado.

Mientras que AstraZeneca confirmó que colaborará con la investigación pertinente de la agencia para identificar si la formula causó el deceso de la mujer o fueron otros motivos los que terminaron con la vida de la persona, esto según información de APA. Por último la farmacéutica confirmó que la vacuna es eficaz y segura, por lo que los demás países no deben tener miedo cuando se la coloquen.

Además de la inyección de AstraZeneca existen otras farmacéuticas que están enviado sus vacunas a todo el mundo, donde destacan la Pfizer, la Sputnik V y la china, siendo esta última la que menos porcentaje de efectividad tiene en el mercado.

dza