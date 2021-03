¡Al borde de la MUERTE! Ola GIGANTE aplastó y arrastró a surfista, aquí su HISTORIA

Billy Kemper era el mejor surfista del mundo, su gran pasión era "torear" las olas más altas de los mares hasta que la tragedia ocurrió y su amor por sortear la fuerte corriente del mar lo dejó al borde de la muerte. Kemper sufrió un accidente en plena agua, su pelvis se partió a la mitas y comenzó a teñir todo el líquido a su alrededor de rojo, se desangraba.

"Esa ola me succionó hasta la boca y me estrelló contra una roca y me destruyó por completo", dijo el surfista estadounidense Billy Kemper en entrevista.