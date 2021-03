¡Al estilo Toy Story! Muñeco de Buzz Lightyear regresa a su dueño luego de extraviarse en aerolínea

Al infinito y más allá llegó Buzz Lightyear tras extraviarse recientemente. Un niño llamado Hagen viajaba recientemente con su familia a Dallas, pero cuando aterrizaron, olvidó su juguete de Buzz Lightyear, el pequeño no se dio cuenta de que no llevaba su muñeco con él hasta llegar a su auto, pero ya era demasiado tarde, pues incluso si volvían atrás, ya no podrían encontrar el avión en el que viajaron.

Ahí pudo terminar la historia, pero al igual que en la película, Buzz regresó a su compañero de vida. ¿Cómo sucedió? Un empleado de Southwest encontró la figura de acción cuando el avión cerró por la noche. Y aunque Buzz sabía que debía permanecer callado en presencia de humanos, todavía proporcionó una pista importante para ayudar a Jason a identificar a su dueño. Hagen claramente aprendió de Andy de Toy Story. El nombre de Hagen estaba en la suela del zapato de Buzz.

Los registros de viaje del avión para el día solo incluían a un Hagen como pasajero. Poco después de perder a Buzz, el joven recibió un paquete muy especial. Estaba adornado con hermosas obras de arte. Southwest envió a Buzz a casa, junto con una nota del famoso astronauta contando su viaje a Hagen, así como algunas fotos de él explorando el aeropuerto.

La mejor historial de cómo viajar ¡Al infinito y más allá!

