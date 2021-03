Horario de Verano: Florida quiere que se convierta en algo PERMANENTE por esta razón

El horario de verano, también conocido como el Daylight Saving Time comenzará el próximo 17 de marzo en EU, pero un legislados quiere que no termine nunca, sino que se convierta en el nuevo horario oficial para todo el año.

Marco Rubio, senador por Florida, empujó nuevamente su propuesta Sunshine Protection Act, con la cual pide a los gobiernos locales de cada estado, que se unan para unificar un solo horario estándar durante los 12 meses.

“Es una ridiculez y no tiene ningún tipo de justificación ni razón, y por eso yo de nuevo he presentado mi proyecto de ley para convertir el llamado ‘Horario de Verano’, para [hacerlo] la hora permanente del país, para no seguir con esta estupidez de tener que cambiar la hora dos veces al año”, dijo.