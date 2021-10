Una joven terminó en terapia intensiva por usar shorts de mezclilla súper ajustados en una cita romántica

Sam, una joven de 25 años de Carolina del Norte, no esperaba sufrir ningún tipo de efecto secundario cuando decidió usar unos pantalones cortos de mezclilla de corte alto en una cita hace tres años.

Sin embargo, las cosas pasarían de otra manera. A través de su cuenta de Tik Tok, la joven estadounidense compartió su historia sobre cómo su short y su ropa interior contribuyeron a que terminara en cuidados intensivos con celulitis y una fuerte sepsis.

La sepsis es una respuesta que pone en peligro la vida ante una infección

"Moraleja de la historia: ¡Los pantalones cortos ajustados están FUERA!, escribió Sam, en la que cuenta en la que se hace llamar "imtoooldtobeonthis" en la famosa red social.

Hablando sobre el incidente con Buzzfeed, Sam dijo que, aunque elogiaron su short varias veces durante el día, eso no fue suficiente para salvarla de una visita al hospital. "La línea de tiempo es la siguiente: tuve una cita de día completo con este chico con el que acababa de salir y me di cuenta de que estaba usando ropa muy incómoda. Decidí ignorarla y simplemente disfrutar de mi tiempo. Al día siguiente, sentí dolor y luego comencé a sentirme mal, pero no al 100%. Esa noche, noté que tenía un gran bulto donde había ocurrido el roce y, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a volverse más doloroso. El dolor se aisló en un lugar y se sintió como un dolor punzante y punzante ".

La joven sufrió un shock séptico luego de usar sus pantaloncillos por ocho horas seguidas. Foto: BuzzFeed.

"A medida que pasaba el tiempo, empezó a ser más doloroso", dijo la desconcertada mujer a Buzzfeed. Al día siguiente, Sam visitó a un médico, quien le dio "antibióticos para tratar una posible 'infección de la piel'", señaló en el video de TikTok.

Sin embargo, ya era demasiado tarde: a la mañana siguiente, Sam cayó en lo que más tarde descubrió que era un shock séptico después de contraer una infección de la piel llamada celulitis, informó Buzzfeed. La madre de la mujer llevó a su hija "temblorosa y sin aliento" al hospital donde, según Sam, los profesionales médicos consideraron "cortar" la parte infectada de su trasero.

Afortunadamente, Sam pudo recuperarse en la UCI y evitar la cirugía que pudo haber arruinado sus glúteos , según el clip de Tik Tok. Después de tres días de recuperación adicional, la agradecida chica fue dada de alta del hospital sin ningún efecto duradero, aparte de la vergüenza de "tener que mostrar constantemente mi trasero a los médicos todos los días".

Desafortunadamente, la celulitis regresó un mes después, por lo que regresó a la sala de emergencias para recibir otra ronda de antibióticos. A raíz de su percance, usuarios y Tiktokers le demostraron su apoyo y cariño a la joven luego de haber pasado por una situación de alto riesgo para su vida.

"Nuevo miedo desbloqueado", respondió un asombrado usuario a su video. “El precio que pagamos tratando de lucir bien para los hombres”, se lamentó otro. "Me alegro de que estés bien, nena", le escribieron algunos seguidores. "La celulitis no es literalmente una broma", dijo otro.

Sam dijo a BuzzFeed que, aunque los médicos no pudieron confirmar al 100 por ciento que los pantalones cortos y la ropa interior a la cintura fueran la causa de su sepsis, desde entonces se ha mantenido alejada de los pantalones cortos de mezclilla y, en cambio, ahora opta por pantalones cortos de tela más fluidos.

Pese a lo ocurrido, Sam aún conserva los shorts que la llevaron a visitar la Unidad de Cuidados Intensivos en dos ocasiones. "Parece que no puedo deshacerme de ellos", dijo la joven.

Sam aún conserva los shorts que la llevaron a visitar la Unidad de Cuidados Intensivos.

Diagnostico médico

Algunos profesionales médicos de sillón incluso intentaron diagnosticar la condición de Sam.

"No sé cuál fue el diagnóstico médico real de Sam de sus médicos, pero a juzgar por su historia, probablemente tuvo un absceso anorrectal causado por una fisura anal o una fístula anal, los cuales son bastante comunes", Dra. Carmen Fong , le dijo a Buzzfeed un cirujano colorrectal de la ciudad de Nueva York.

“Los abscesos anorrectales ocurren en aproximadamente 100 mil personas cada año, pero la mayoría de nosotros creemos que este número reportado es menor que el número real, porque la gente a menudo no habla de sus abscesos en los glúteos o confunde los abscesos anorrectales con hemorroides”.

Ella especuló que la herida de Sam se había formado cuando las bacterias se infiltraron en un corte causado por su short el cual utilizó por ocho horas. A su vez, sus pantalones cortos ajustados habían proporcionado un ambiente oscuro y húmedo donde los microbios podían prosperar.

“Cuando no se tratan con prontitud, (los abscesos anorrectales) pueden convertirse en una infección muy grave y enfermar gravemente a la persona, aunque la sepsis y la celulitis tienden a ocurrir más en personas inmunodeprimidas, como las que tienen diabetes”, dijo Fong.

“Obviamente, hacemos muchas cosas por la moda, pero si algo te incomoda, es tu cuerpo el que te dice que algo no está bien”. Foto: BuzzFeed

Y contrariamente a lo que la mamá de todos podría decirte, elegir la ropa interior correcta, puede ayudar a evitar infecciones.

“Obviamente, hacemos muchas cosas por la moda, pero si algo te incomoda, es tu cuerpo el que te dice que algo no está bien”, agregó Fong. "Doy pleno permiso para elegir ese calzoncillo en medio de la cita más increíble, es para la salud de tu propio trasero".

Esta no es la primera vez que una decisión aparentemente inocua resulta potencialmente fatal. En junio pasado, un hombre de California redefinió el término "sarpullido por afeitado" después de que una confusión con la afeitadora provocara que su rostro fuera devastado por bacterias come carne.

