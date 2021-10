Pandilla haitiana secuestra a 17 religiosos; entre ellos cinco niños

La banda armada 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití, es la responsable del secuestro de 17 personas, la mayoría misioneros estadounidenses y sus familiares.

Fuentes citadas por The New York Times y de organizaciones haitianas mencionadas por The Washington Post responsabilizan del secuestro a ese grupo armado, que lleva años sembrando el terror en los suburbios de Puerto Príncipe.

El plagio se produjo cuando los misioneros regresaban de una visita a un orfanato a unos 30 km al este de la capital, dijo una fuente de seguridad haitiana.

La banda ha puesto el foco recientemente en las iglesias y los grupos religiosos, y en abril pasado secuestró a 10 personas, entre ellas varios religiosos, dos de ellos franceses, que fueron liberados a finales de ese mes en un caso que precipitó la dimisión del entonces primer ministro de Haití, Joseph Jouthe.

El equipo secuestrado estaba compuesto por cinco niños y 12 adultos, todos ellos miembros de la asociación de misioneros Christian Aid Ministries, con sede en Ohio.

Así lo confirmó la asociación y precisó que de los raptados, 16 son estadounidenses y uno canadiense, y de los 12 adultos, siete son mujeres y cinco hombres.

Uno de los estadounidenses secuestrados pidió ayuda en un grupo de WhatsApp justo después del rapto, aseguró al Post una fuente familiarizada con lo ocurrido.

"¡¡Por favor, recen por nosotros!! Nos han tomado como rehenes, han secuestrado a nuestro conductor. No sabemos a dónde nos están llevando", decía el mensaje.

Gédéon Jean, director del CARDH, aseguró a The Washington Post que el modus operandi de la citada banda armada es "secuestrar autos y autobuses enteros" y pedir después "un precio para liberar a todo el mundo".

