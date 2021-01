Eutanasia llega a Latinoamérica; ¿Se aprobará pronto en México?

La muerte digna tendría que ser un derecho para los seres humanos, pero esta decisión continúa sin aprobarse en la mayoría de los países de Latinoamérica.

La eutanasia tiene que lidiar con los sectores conservadores y católica de distintos países como en Colombia, en donde Danilson, de 49 años, decidió terminar con su vida de manera.

En este país el derecho ya es una realidad, una actividad que podrían adoptar países como Chile y Perú. En estas tres naciones se presentaron proyectos de ley para aprobar la muerte digna.

Enfrenta dificultades

Colombia es el único país de América Latina en donde la eutanasia es legal, se convierte en uno de los seis países a nivel mundial en aprobar esta práctica.

Aunque legal, la eutanasia en Colombia presenta muchos dificultades como el sistema de salud del país, así como el desarrollo de las ciudades. Las capitales tienen mayores oportunidades de realizarlo.

Por otro lado, la eutanasia no se imparte en las facultades de Medicina, mientras que las clínicas religiosas no la ponen en función. Otros centros no saben cómo actuar ante estas peticiones.

Con información de Cultura Colectiva.