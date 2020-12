Detectan señal de radio que podría provenir de extraterrestres; es la mejor hasta ahora

Los astrónomos han descubierto lo que puede ser el candidato más fuerte hasta ahora para una señal extraterrestre. Los investigadores del proyecto Breakthrough Listen han encontrado una señal de radio inusual proveniente de una estrella cercana a la Tierra llamada, Próxima Centauri.

Según un informe publicado en The Guardian, los investigadores no afirman que se trate de una señal extraterrestre, porque el análisis de datos aún no está completo, por lo que nadie puede estar seguro de qué es exactamente este extraño haz de radio. Todo lo que se sabe hasta ahora es que es peculiar.

El equipo de Breakthrough Listen ha sido muy cauteloso con el hallazgo. “Nadie afirma que sea una firma tecnológica”, tuiteó Pete Worden, presidente de la Breakthrough Prize Foundation.

El equipo detectó varias señales mientras examinaba los datos recopilados por el Observatorio Parkes en Australia en una búsqueda en 2019 de destellos estelares de Próxima Centauri, aunque casi todas las señales marcadas como potenciales resultaron ser de tecnología hecha por humanos, como satélites, excepto uno.

Esta extraña señal duró aproximadamente 3 horas y se concentró en un rango muy estrecho de longitudes de onda, un rango que generalmente no utilizan los satélites y naves espaciales. Los investigadores lo han llamado Breakthrough Listen Candidate 1, o BLC1.

Próxima Centauri es el vecino estelar más cercano de nuestro sistema solar. Foto: Pixabay

Astrónomos piden cautela

Worden pidió cautela y enfatizó que el equipo todavía cree que estas señales resultarán ser interferencias de radio de tecnología terrestre, en lugar del contacto de una civilización alienígena. Los investigadores tendrán que realizar más pruebas que nunca antes habían usado, dijo Jason Wright de la Universidad Estatal de Pennsylvania.

Si realmente es una señal de Próxima Centauri, es interesante no solo porque es el vecino estelar más cercano de nuestro sistema solar a solo 4.2 años luz de distancia, sino también porque sabemos que tiene al menos dos planetas, aseguraron los especialistas.

Sabremos si BLC1 es solo una interferencia terrestre en los próximos meses, después de que los investigadores realicen más pruebas y publiquen oficialmente sus investigaciones.