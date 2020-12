Sin evidencias de que nueva cepa de COVID en Reino Unido sea más grave: Alejandro Macías

Recientemente las autoridades de Reino Unido alertaron sobre el hallazgo de una mutación del virus de SARS-CoV-2, por lo que se encendieron las alertas.

Sin embargo, nada parece indicar que esta variante provoque formas más graves de la enfermedad o que sea resistente a las vacunas, subrayan los expertos.

En este sentido, el doctor Alejandro Macías recordó que lo que ha causado mayor alerta es que la nueva cepa sea más contagiosa que las otras; sin embargó, descartó que este incremento de contagio esté comprobado, pues recordó que las autoridades europeas han detectado a más personas con esta mutación tras incrementar sus pruebas.

Al respecto, el excomisionado de Influenza en México destacó que la nueva cepa no es la única que ha mutado, ya que hay miles de virus diferentes desde que apareció el Covid-19 en Wuhan, por lo que descartó el incremento de riesgo ante la enfermedad.

No hay certeza de que sea más transmisible, no hay que alarmarnos, no hay evidencia que sea más patógena o grave", aseveró para El Heraldo Televisión.