¿Te gustaría trabajar en la Casa Blanca? Estos son los empleos más raros que ofrecen

En la Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos que dirige el presidente Donald Trump, se emplea a más de 400 personas. Muchos de los trabajos son muy normales y lógicos de ser necesitados en el inmueble de Washington, pero hay algunos casos de empleos que son muy poco comunes.

Y aunque todos los trabajos en la sede del gobierno estadounidense son muy importantes, estos casos son los que menos reflectores tienen pero pueden ser muy atractivos una vez que se conocen.

La Casa Blanca emplea a más de 400 personas

Los taquígrafos

Los taquígrafos de la Casa Blanca son responsables de registrar todo lo que dice el presidente, especialmente cuando habla con la prensa o el público. La ex taquígrafa del presidente Barack Obama, Beck Dorey-Stein, dijo que tenía que acecharlo para asegurarse de que no se perdiera una palabra. Las grabaciones se envían a los archivos presidenciales para asegurarse de que no existan confusiones.

Su puesto tiene un sueldo de 2 millones de pesos al año.

Los Calígrafos

La Casa Blanca tiene una oficina de calígrafos, que comenzó en la década de 1860. Alberga a todo un equipo de personas dedicadas a escribir invitaciones, menús, certificados, documentos y cartas para el presidente. Los calígrafos también se especializan en personalizar fuentes y símbolos para determinadas culturas e invitados.

Su puesto tiene un sueldo de 2 millones 200 mil pesos al año.

Los calígrafos hacen a mano las invitaciones de la Casa Blanca

Equipo de Correspondencia

La Casa Blanca recibe miles de cartas y correos electrónicos todos los días. A diario tienen que leer de 200 a 400 cartas. También tienen que elegir cartas que se incluirían en el libro informativo del presidente al final del día.

El director de redactores de correspondencia presidencial tiene un sueldo de 1 millón 400 mil pesos al año. Los equipos de correspondencia leen cientos de cartas a diario

La repostera

Es claro que en en la sede del gobierno de Estados Unidos tienen a un grupo de cocineros que se encargan de preparar la comida para todos los que trabajan ahí. Pero nadie imaginaría que hay una sola persona encargada de los postres.

Tiene que pasar todo el año pensando y planificando la famosa casa de jengibre de la Casa Blanca. En noviembre, la casa de pan de jengibre se convierte en su principal responsabilidad, que se presentará en el Comedor del Estado.

Su sueldo ronda en el millón de pesos al año.