Pepe Mujica desea que lo entierren donde yacen los restos de su perra Manuela

El popular y carismático expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica declaró en una entrevista para la cadena CNN que le gustaría ser enterrado junto a los restos de su perra Manuela, una de sus mascotas preferidas y con quien el político solía dar las entrevistas desde su finca a las afueras de Montevideo.

Al ser cuestionado por el periodista sobre cómo se encontraba Manuela, el expresidente respondió que “Muerta” y declaró que su mascota vivió 22 años,” un récord para un perro”, expuso el político quien gobernó Uruguay de 2010 a 2015.

“Pepe Mujica” reveló que Manuela está enterrada en el jardín de su casa, debajo de una secuoya, y enseguida acotó al entrevistador que “el día que yo me muera he pedido que me incineren y las cenizas las pongan ahí, debajo de ese árbol, junto a Manuela”, refirió.

Manuela tuvo una larga vida

Entrevistado por la cadena CNN el famoso político abordó un tema que no había tocado nunca en encuentros previos con periodistas, el de la muerte. Por ello sorprendió más la referencia de Pepe Mujica a su último deseo.

Tras declarar que tras su muerte quiere que lo incineren y que sus cenizas sean colocadas en la secuoya, junto a los restos de Manuela, Pepe Mujica explicó que ha decidido que sea así “porque cuanto más conozco a los humanos más adoro a los perros.”

El político uruguayo, uno de los líderes más populares y reconocidos en el mundo, cumplió el pasado 20 de mayo 85 años. Hace diez años ocupó el cargo de Presidente de Uruguay por el partido de izquierda Frente Amplio. Después de dejar la Presidencia en 2015 fue elegido Senador en las elecciones de 2014 y 2019.