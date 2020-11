La INESPERADA reacción de Ivana Trump tras derrota de Donald Trump

Mientras la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio un anuncio a través de sus redes sociales en donde no dio una postura clara sobre su opinión sobre las elecciones en el país vecino, pues solo se limitó a pedir “total transparencia” y que se cuenten los votos emitidos legalmente.

En su cuenta de Twitter declaró que, “el pueblo estadounidense merece elecciones justas. Todos los votos legales, no ilegales, deben contarse. Debemos proteger nuestra democracia con total transparencia”, escribió.

Por su parte, el primer mandatario ha tomado su cuenta de Twitter, su medio favorito, como escaparate para estas acusaciones, mientras que de Melania Trump, hasta el momento no se sabe nada, pues ha preferido mantener un perfil bajo al respecto.

Es por eso que Ivana Trump, la primera esposa del todavía presidente y madre de sus tres hijos mayores, sorprendió a todos al emitir su verdadera opinión al respecto, cuando dio una entrevista a un medio estadounidense.

La exesposa de Trump aseguró que esto no puede terminar de esta manera, ya que su expareja no es un buen perdedor, ya que no se siente cómodo con esa idea y va a luchar para conseguir lo que quiere, por lo que no le hará las cosas sencilla a Joe Biden.

Es obvio que la mujer de 71 años de edad conoce bien al presidente de los Estados Unidos, quien respaldó lo que declaró su expareja para la revista People, pues durante la madrugada del domingo en Twitter, se ha aferrado a la Casa Blanca y no se sabe a dónde irá a parar su búsqueda por el poder.