Trump vs Biden: ¿Está en crisis la democracia en Estados Unidos por las elecciones?

Ante el cierre de las elecciones en el que por fín se está aclarando el panorama sobre qué candidato, sea Republicano o Demócrata, ocupe la silla presidencial en Estados Unidos, el Proceso Electoral de este martes 3 de noviembre se va a judicializar en el que Donald Trump exige ahora un recuento de votos para poder llevarse la victoria ante Joe Biden.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron tres expertos en materia política internacional, sobre el proceso electoral que está latente en estos momentos en el país norteamericano, donde la moneda sigue en el aire para ambos candidatos.

¿Sorpresa en las elecciones?

La internacionalista, María Cristina Rosas señaló que hay aspectos positivos en esta elección, como lo es el voto anticipado, el voto en ausencia de más de 100 millones de electores, en el que se habla de casi la mitad de los votantes registrados para participar en la elección, siendo esta cifra un número record.

Recalcó sigue el tema de la pandemia, pero observando lo que pasó el martes, tuvieron acceso a imágenes de electores que acudieron en persona a las casillas, con cubrebocas.

"Vimos mucho movimiento, mucha participación y yo creo que este es un hecho positivo que tendríamos que destacar porque Estados Unidos"

La profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dijo que el país estadounidense siempre ha vendido que tiene la mejor democracia del mundo, el mejor sistema político, pese a que su sistema de democracia indirecta -donde no es el pueblo el que elige directamente a los gobernantes-, sino que esto lo hace un Colegio Electoral, siendo un poco obsoleto, sin embargo, la participación estuvo presente.

Destacó que los resultados que se están viendo fluyen con mucha lentitud, por las condiciones en que se llevaron a cabo los comicios, en el que todavía faltan millones de votos por contabilizar, lo que explica el que se tenga por momentos arriba, en cierto estado, a Biden sobre Trump o viceversa.



Por su parte, Heidi Osuna, directora de Enkoll, dijo no sorprenderle tanto, ya que muchas encuestadoras preveían que iba a pasar algo parecido, que se iba a tener resultados el día de la elección, que iba a estar cerrada.

Afirmó que Biden tenía en prácticamente todas las encuestas una ventaja, misma más amplia de la que tiene actualmente, pero, es muy difícil que una encuesta pueda medir estos tres tipos de votos que tuvieron, como lo fue el voto anticipado, el voto por correo y el voto presencial.

"Normalmente, están acostumbrados los encuestadores a medir, en Estados Unidos, el voto por correo, y el voto anticipado, pero no en estos niveles", señaló.

Dijo además que las últimas encuestas que se publicaron no se puede medir quiénes realizaron un tipo de votación u otra, por eso es complicado que en este momento se pueda decidir si volvieron a fallar las encuestas como en 2016.

Al respecto, señaló que casi todas las encuestadoras tienen una ligera ventaja para Biden y que es exactamente al revés, si embargo, habría que esperar los resultados para poder hacer un análisis profundo sobre las encuestadoras.

Mientras que el político Ricardo Pascoe, afirmó que indudablemente se equivocaron las encuestas, y lo que muestra es una crisis en la metodología de la medición del populismo.Señaló que no supieron medir lo que podría ser el impacto de la andanada en toda la línea de Trump, y el efecto que eso tiene sobre un pueblo, además, indicó que se tienen que ver cómo es que una campaña de confrontación, división, polarización, incluso de odio, estímulo a las pasiones raciales, y de clase, tienen un beneficio electoral.

Al respecto, dijo que esta es una de las lecciones que se van a tener que sacar de esta elección, de que inflamar el ámbito nacional y de crear un conflicto, incluso, aunque sea artificial en muchos casos; "sí le puede beneficiar, electoralmente, a un candidato, y este es un ejemplo clásico de eso, de cómo se utiliza la incitación a la confrontación para crear fanáticos"

El exembajador de México en Cuba afirmó que los fanáticos son más capaces de movilizar, expresarse, que los que van a una supuesta elección normal, racional, para expresar su voto, en favor o en contra,

Por ello, una primera lección es que las encuestas no supieron medir este fenómeno,esto porque Trump elevó su votación popular, no solamente el número de votos electorales en los estados, si no el voto popular en millones y millones de votos.

Además, señaló de que Biden, está encima de Hillary Clinton, en el que él lleva como 71 millones de votos, pero el hecho es que la participación fue muy intensa, lo que explica en parte lo alargado de la elección de los votos en distintos estados.

Encuestas en el proceso electoral

La directora de Enkoll afirmó que se tiene que diferenciar entre las encuestas, ya que ha habido errores en muchas de ellas y también con quienes predicen elecciones, que tanto son las casas de apuestas como concentradoras de encuestas o como empresas como el Cook Political Report o el Nate Silver, que hace esta predicción de elecciones, que se basa, entre muchas otras cosas, en encuestas, además, dijo que fueron peores que las encuestas justamente estas empresas que predicen elecciones. Algunas han sido buenas.

"Lo más difícil es predecir el futuro...", señaló la directora de Enkol

Osuna señaló que hay empresas encuestadoras que se venden, además, de que hay empresas que sí se venden como empresas que predicen, y todas, en general, como el Cook Political Report o el Nate Silver subestimaron a Trump, teniendo la experiencia de 2016, que ya conocen que el electorado de Trump es complicado.

Al respecto, el exembajador de México en Cuba cree que la medida en que bajan más a elecciones locales, empiezan a ser más acertadas, en donde sí acertaron es en la cuestión de senadores y diputados en Estados Unidos, es decir, advirtieron que iba a ser muy difícil que los demócratas recuperaran la elección, a pesar de que aparentemente le daba una ventaja a Biden.

Además, afirmó que todo indica que los republicanos van a retener el Senado; y por otro lado, las encuestas decían que los demócratas iban a ampliar su victoria en la Cámara de Representantes, tema que hicieron más levemente de lo que querían, pero hubo cierta ampliación.

Pascoe dijo que donde sí se equivocaron totalmente, fue en los votos de los candidatos presidenciales, especialmente en la ola que estaba provocando Trump con su campaña.

"Ahí me parece que se equivocaron y ahí es donde yo digo que la metodología de las casas encuestadoras ttienen que empezar a actualizarse, en los fenómenos", afirmó

Finalmente, respecto a la pregunta sobre las encuestas, la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señaló que son referentes, pero como modelos calculados, a partir de ciertas variables, cree que jamás van a sustituir al género humano.

A veces partimos de cierta racionalidad de las personas, y pensamos “bueno, pues hay pandemia en Estados Unidos, y muchos califican como culpable a Donald Trump de que la pandemia haya sido tan mal manejada”, entonces la lógica, el razonamiento lógico diría “pues la gente va a votar en contra de Trump si lo que más les importa es salir de esta pandemia”, pero no, no siempre es así;

"Hay gente que confía en Donald Trump, que votó por él porque considera que es una persona más vital, que él mismo padeció el coronavirus, que salió adelante, por lo que para algunos es una figura irresponsable que ha denostado todo el tiempo a la comunidad científica, al virus, etc."

Rosas señaló que para otros votante, es un luchador, una persona que sabe salir adelante y es un modelo inspiracional o aspiracional para mucha gente, y eso en las encuestas no lo pueden calificar.

Democracia de Estados Unidos, ¿en crisis?

María Cristina Rosas, destacó que no es la primera vez que se ven elecciones tan cerradas, en el que recordó las del 2000 con lo que pasó con Albert Gore y George W. Bush, donde el punto de discordia fue justamente Florida,en donde en aquellos tiempos hubo una impugnación de Al Gore a los resultados, posteriormente se articularon una serie de instituciones y de mecanismos que Estados Unidos tiene previsto para resolver este tipo de situaciones, pero al final también Albert Gore desistió y George W. Bush se convirtió en presidente de Estados Unidos.

Recordó también donde pasó lo mismito a otro candidato demócrata, en este caso candidata, fue Hillary Clinton en 2016, donde gana el voto popular, pero pierde el voto del Colegio Electoral.

Afirmó que este sistema político de voto indirecto es bastante obsoleto y cree que en su momento tuvo razón de ser, en los orígenes de Estados Unidos cuando se partía de un supuesto de que el común de los habitantes no tenían la sabiduría para elegir a sus gobernantes y este se delegó a un grupo que eran lo que ahora conocemos como Colegio Electoral.

Por su parte, Pascoe aseguró que la democracia sí está en crisis pero no cree que sea por este sistema.

"Yo tengo una reacción un poco ambivalente ante este asunto porque creo que tiene algo que es benéfico, que es que permite que la decisión sobre quién es presidente del país sea una decisión mucho más repartida entre la población, y esto incentiva al voto en los pequeños estados", señaló.

El exembajador de México en Cuba señaló que en estos momentos se están discutiendo Nevada, Arizona, Georgia, también Pensilvania, pero Arizona y Nevada en este momento, dos estados chiquititos, le podrían dar la presidencia a Biden si se inclinan por él, es decir, es una forma de distribuir la toma de decisiones, incentivar a los estados pequeños a sí salir a votar, a participar en el sistema político.

Escucha la entrevista completa aquí: