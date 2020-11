Hice campaña como demócrata pero gobernaré para todos los estadounidenses: Joe Biden

Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, emitió un mensaje al pueblo norteamericano un día después de la jornada electoral de este martes.

A casi un día de que se cerraran las casillas y sin un ganador de la elección presidencial debido a que no ha terminado el conteo de votos en algunos estados, Biden agradeció la participación de la gente.

"No he venido aquí a decir que gané, pero sí a decir que creo que ganaremos", dijo en conferencia quien fuera vicepresidente en las dos administraciones de Barack Obama.

El abanderado del Partido Demócrata afirmó que se siente confiado por los resultados que arrojarán los conteos de votos en estados considerados clave como Michigan y Pensilvania, en los que aseguró, lleva ventaja frente al presidente Donald Trump.

Asimismo, Joe Biden sostuvo que en la elección de este martes 3 de noviembre la fórmula demócrata integrada por él y la senadora por California, Kamala Harris, recibieron más votos que cualquier otra fórmula en la historia de Estados Unidos.

"Recibimos 70 millones de votos populares", añadió Biden.

Aún sin un claro ganador, Joe Biden llamó nuevamente a ser prudentes y esperar el conteo total de los votos, asimismo pidió que en estas contiendas se deje de tratar a los oponentes como enemigos; "porque no lo somos", abundó.

Finalmente, el exvicepresidente de los Estados Unidos recordó que su campaña se caracterizó por estar cerca de los ciudadanos; sin emargo, precisó que aunque hizo campaña como demócrata, si gana la elección gobernará para todos los estadounidenses.

