¡INDIGNANTE! Maestra es asesinada por exalumno que la acosó por cinco años

Tuvieron que pasar 13 años de terror para una profesora de inglés tuviera un desenlace aterrador, todo empezó cuando la maestra Paola Tacacho que en ese entonces tenía 19 años de edad, cuando se mudó a una provincia de Argentina, cerca de Tucumán, sitio donde empezó a ejercer.

Estaba muy contenta con iniciar su vida profesional, lo que no sabía es que pronto esto se convertiría en una pesadilla gracias a uno de sus alumnos, todo pasó en 2015, cuando trabajaba en un instituto en donde le tocó darle clases a Mauricio Parada Parejas, dos años menor que Paola.

Fue cuando el joven se empezó a obsesionar con ella, y atormentó por cinco años con mensajes amenazantes, buscándola en reiteradas ocasiones que la llevaron a denunciar todo esto a las autoridades que hicieron caso omiso a sus peticiones, por lo que este sábado 31 de octubre perdió la vida a manos de su acosador.

Tacacho de 32 años de edad, fue al gimnasio, cuando Mauricio, quien hace años amenazaba con matarla si no aceptaba iniciar una relación con él, la esperó afuera de su casa, sentado en la vereda, como solía hacer, según aseguran los allegados de la víctima.

Pero esta vez el hombre portaba un cuchillo, y cuando apareció la joven, la apuñaló en pleno centro de la capital tucumana, delante de numerosos testigos que rodearon al femicida, incluso imágenes del asesino minutos previos al hecho.

No le hicieron caso

La violenta muerte de Paola causó indignación en Argentina, en especial en redes sociales, pues en reiteradas ocasiones denunció los hechos presentado 13 denuncias contra su asesino en los últimos cinco años, por lo que consideran que el crimen se podría haber prevenido.

Mauricio Parada Parejas solía acosar a su exprofesora de inglés afuera de su casa, a pesar de que tenía una perimetral que le prohibía acercarse a ella, llegó a tal grado el acoso que Paola difundió un audio en donde exponía estos hechos.

Pero no fue la única y el joven ya había dado muestras de que no estaba bien psicológicamente, ya que en una publicación den Twitter, su exprofesora de psicología notó algo extraño en él, que la llevo a tomar acciones, afortunadamente no trascendió, pero asegura que el asesinato de Paola se pudó prevenir.

