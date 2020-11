Cansada del tema, dueña de un bar en Roma prohíbe hablar sobre Coronavirus

Un bar en Roma se ha hecho viral, luego de que prohibiera a sus comensales hablar sobre Covid-19 o algún tema relacionado. El mensaje en el cartel es claro: "Prohibido hablar del coronavirus".

El cartel en el bar anuncia la prohibición del tema de coronavirus

"Llevamos meses hablando de lo mismo, por eso hemos optado por calmar el ambiente y enfrentar la situación con una sonrisa y un poco de serenidad y ligereza", explicó Cristina Mattioli, gerente de Feeling, el bar que se ha vuelto sensación en Italia.

Además del cartel de la prohibición, hay otro con el que ayuda a sus clientes, dándoles sugerencias para las conversaciones: "Ideas para temas de conversación: noticias, vida de personajes famosos, historia, conocimientos generales", se puede leer en el mensaje.

Cristina, que trabaja entre las pocas mesitas instaladas tanto en el interior como en el exterior, asegura que sus clientes han reaccionado positivamente frente a la prohibición.

Los clientes han reaccionado bien ante la medida tomada por el bar

¿Qué pasa si un cliente menciona algún tema vetado?

Cristina optó por un método blando. No hay sanciones, pero recuerda a los clientes que en el lugar no se puede hablar de eso, ni hacer predicciones sobre si la gente va a estar confinada o no.

Al principio tuvo que llamar la atención a algunos. Pero es claro que todos se han esforzado por cumplir la regla del lugar.

Italia es uno de los países más golpeados por el coronavirus. Registra más de 1.3 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia y casi 48 mil muertes.