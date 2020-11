Boris Johnson guarda cuarentena de nuevo ante posible contagio Covid-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, guarda cuarentena tras estar en contacto con una persona que ha dado positivo en covid-19, informó este domingo la residencia oficial del número 10 de Downing Street.



El jefe del Gobierno, que el pasado abril estuvo hospitalizado por coronavirus, no tiene síntomas y continúa trabajando en su despacho de Londres, indicó un portavoz de Downing Street.



Según pudo saber la BBC, Johnson había estado unos 35 minutos con el diputado conservador Lee Anderson, que ha dado positivo en covid.



De acuerdo con la fuente oficial, la Sanidad británica (NHS, en inglés) se puso en contacto con el primer ministro para comunicarle que debía aislarse tras quedar registrado el contacto con un positivo a través del sistema de rastreo con teléfono móvil.



"El primer ministro seguirá las directrices (de la Sanidad) y se auto-aislará. Seguirá trabajando desde Downing Street en la respuesta del Gobierno a la pandemia del coronavirus. El primer ministro está bien y no tiene síntomas de covid-19", añadió.



Se espera que el líder conservador permanezca sin contacto físico con otras personas durante unos diez días.



En tanto, el diputado Lee Anderson, que había estado con Johnson el pasado jueves, señaló en su portal de Facebook que estaba en cuarentena después de que él y su mujer se hicieran ayer el test de covid, cuyo resultado positivo conocieron este domingo.



"El viernes, perdí el sentido del gusto y el olfato y, al mismo tiempo, mi mujer tenía dolor de cabeza", añadió este parlamentario por la circunscripción inglesa de Ashfield.



"Me siento totalmente bien y mi mayor preocupación es mi mujer que está en el grupo que es de protección (riesgo). Los dos nos sentimos bien", resaltó Anderson.



El Reino Unido registró este domingo otras 168 muertes por covid-19, mientras que el número de nuevos contagios ascendió a 24.962, según las últimas cifras oficiales.

Con información de agencia | EFE