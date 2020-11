Reconocen republicanos triunfo electoral de Joe Biden

Destacados republicanos han marcado distancia del aún mandatario Donald Trump, para reconocer el triunfo de Joe Biden, e incluso felicitarlo por su victoria.

El gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, quien respaldó la reelección de Trump, se sumó a las voces republicanas que dicen lo que el Presidente se niega a aceptar: “Joe Biden es el Presidente electo y como la mayoría de los estadounidenses sospecho que prestará juramento en enero”, dijo Sununu, y agregó que no hubo fraude en su estado.

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, felicitó a Biden y Kamala Harris, y llamó a enfocarse en desafíos reales.

Gobernadores, senadores, diputados, e incluso el expresidente George W. Bush, han llamado a cerrar filas para unificar al país.

Un número creciente de republicanos han instado públicamente a la administración Trump a iniciar formalmente el proceso de transición y permitir a Biden acceder a las sesiones informativas clasificadas.

Ayer, fiscales generales de 23 estados de EU, encabezados por Minesota, dirigieron una carta al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, criticando su petición a todos sus subordinados de que investiguen supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales y la tacharon de "interferencia" en el proceso electoral.

Consolida triunfo

Biden reafirmó ayer su triunfo en las elecciones presidenciales al ganar un total de 306 votos electorales contra los 232 del actual mandatario. Diez días después de las elecciones del 3 de noviembre, Biden fue declarado ganador en el estado de Georgia, mientras Trump venció en Carolina del Norte.

Ayer, Trump estuvo cerca de admitir que perdió, pero finalmente se limitó a señalar: "el tiempo lo dirá". Habló desde la Casa Blanca para informar sobre la pandemia. "No vamos a ir a un confinamiento", prometió. "Yo no iré. Este gobierno no irá a un cierre".

Con información de EFE y AFP