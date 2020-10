Tiran segundo debate

El presidente de EU, Donald Trump, se negó ayer a participar en el segundo debate presidencial si se celebra en formato virtual, y desbarató el calendario electoral al pedir que se cambien de fecha los encuentros que tenía previstos con Joe Biden.

El caos comenzó cuando la independiente Comisión de Debates Presidenciales (CPD) anunció que había decidido celebrar de forma virtual el segundo cara a cara entre Trump y Biden, "para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados".

El debate iba a producirse en Miami el próximo 15 de octubre, justo dos semanas después de que Trump dio positivo por COVID-19, y ese diagnóstico, sumado a los múltiples contagios en la Casa Blanca y el entorno del Presidente, había generado preocupación entre los organizadores del encuentro.

En una entrevista con Fox Business poco después del anuncio, Trump aseguró que él ya no es "contagioso" –algo que no está demostrado– y tachó de "ridícula" la decisión de la CPD, al asegurar que no va a "sentarse detrás de un ordenador" para debatir y que le "corten cuando quieran".

"No voy a perder el tiempo con un debate virtual". "Estoy de vuelta porque soy un espécimen físico perfecto", dijo Trump.

El jefe de su campaña de reelección, Bill Stepien, anunció que, en lugar de debatir, Trump hará un mitin con sus seguidores en la misma fecha.

El candidato demócrata reaccionó inicialmente con escepticismo, al afirmar a los periodistas que Trump "cambia de opinión cada segundo" y "no se sabe lo que hará" al final.

Pero la campaña de Biden no tardó en anunciar que el exvicepresidente tampoco participará en el debate del 15 de octubre, debido a la negativa de Trump a aceptar el formato virtual, y que en su lugar "encontrará un lugar apropiado para responder a las preguntas de los votantes" esa noche.

La directora de comunicación de la campaña de Biden, Kate Bedingfield, pidió a la Comisión de Debates que el tercer y último encuentro previsto entre Trump y Biden, programado para el 22 de octubre, modifique su formato para incluir preguntas de votantes.

La campaña de Trump dijo que los "estadounidenses merecen escuchar directamente a los dos candidatos presidenciales" y propuso que haya dos debates más: uno el 22, que ya estaba previsto, y otro en reemplazo el 29, unos días antes de la elección.

