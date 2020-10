Covid-19 domina debate en vicepresidencia de EU

La situación de las minorías y la relación con la Policía provocó uno de los momentos más difíciles en el debate que sostuvieron el vicepresidente Mike Pence y la candidata demócrata, Kamala Harris, la noche del miércoles en Salt Lake City.

Pence defendió la actuación del gobierno de EU frente al COVID-19 y aseguró que "salvamos miles de vidas", pese a un detallado caso presentado por Harris respecto a la "ineficiencia" del gobierno.

"Ellos sabían del COVID-19 y lo encubrieron" desde enero, acusó Harris.

Pence contraatacó en dos o tres ocasiones con la afirmación de que "tiene derecho a su opinión, pero no a sus propios hechos", a pesar del historial del gobierno de Trump y las acusaciones de que ocultó información deliberadamente.

Pence, a lo largo del debate, buscó siempre desviar el tema hacia cuestiones de impuestos o creencias conservadoras y en varias ocasiones se refirió a las acciones de Biden como vicepresidente.

Pero cuando fue interrogado sobre la negativa del presidente Trump a comprometerse a una sucesión pacífica, tras la elección del 3 de noviembre, Pence se refirió a la importancia de "ley y orden", pero evitó responder a la pregunta directa y en cambio se refirió a que se trata de evitar que los demócratas cambien las reglas del juego.

La negativa de Pence fue un colofón perfecto a su actuación durante un debate en el que defendió con fuerza el historial de Trump y a veces hizo afirmaciones erróneas y varias veces se pasó del tiempo convenido para su respuesta.

Muchas preguntas de la moderadora, Susan Page, quedaron sin respuesta, toda vez que ambos participantes frecuentemente se desviaron para presentar sus propios puntos.

"Hace una semana, el presidente Trump frente a 70 millones de estadounidenses se negó a condenar el racismo", dijo Harris. Mientras Pence murmuraba audiblemente "no es cierto, no es cierto", y al responder a la acusación culpó a los medios de una "edición selectiva" y no divulgar que había condenado al Ku Klux Klan. "El Presidente y yo hemos luchado por justicia", afirmó.

Pero no fueron los únicos choques de una noche plena de roces, que, sin embargo, no alcanzó la intensidad del debate entre Trump y el aspirante presidencial demócrata Joe Biden.