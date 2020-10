Irán, Rusia y China "pagarán el precio" por interferir en las pasadas elecciones: Joe Biden

La noche de este jueves se lleva a cabo el segundo y último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en el que los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos (reelección en el caso del republicano) tratarán temas de interés nacional con la finalidad de convencer a la mayoría de las personas para que apoyen su proyecto en las urnas este 3 de noviembre.

Seguridad Nacional

Joe Biden mencionó que pidió a todos los países a que se comprometieran a no interferir en las elecciones o pagarán un precio. Mencionó a Rusia China y hasta Irán. "Están jugando con la soberanía de Estados Unidos", declaró.

"Pagarán el precio" de haber interferido en los comicios presidenciales estadounidenses de noviembre, señaló Biden.

Biden dijo que Trump no le ha dicho nada a Putin sobre eso desde las elecciones pasadas. "Todo lo que sucede con Rusia es para asegurarse de que no me elijan como presidente", aseguró.

Por su parte, el presidente Trump acusó a Biden de haber recibido tres millones y medio de dólares, cuando era vicepresidente, de parte de Rusia y que tendrá que explicarlo.

Sobre los impuestos

Biden aseguró que no ha tomado ningún centavo de ninguna nación extranjera nunca. Sin embargo, todas "mis planillas de impuesto las he entregado, caso contrario al republicano". Señaló que China le está entregando una carretera a su cancha de golf.

Trump respondió que pagó por adelantado mis impuestos. "Me tienen en una cacería de brujas durante tres años. Sin embargo, las autoridades revisaron sus cuentas y no encontraron nada extraño", explicó.

Biden habló sobre los supuestos nexos de su hijo, Hunter Biden con empresas de Ucrania y China a quien defendió de haber recibido dinero.

La relación con China

Joe Biden dijo que haría que China juegue conforme a las reglas internacionales, sin embargo, lo que hace Trump es acurrucarse con los maleantes como Corea del norte y le da la espalda a nuestros aliados.

Trump, China está pagando millones de dólares por lo que tuvo que devaluar su moneda.

Armamento

Trump dijo que hablo con Obama sobre la relación con Corea del norte, cuando había amenaza de guerra; sin embargo, hay una buena relación con ellos. No obstante, a él le dejaron un enorme problema con la nación asiática que termino resolviendo.

Biden cuestionó las maniobras armamentistas de Norcorea y los elogios de Trump a esta nación. Sin embargo, su capacidad armamentista podría alcanzar de manera más sencilla a Estados Unidos.