Denuncian riesgo de derrame de crudo venezolano en el Atlántico

La oposición venezolana denunció este sábado el riesgo de que se produzca un derrame de crudo en el océano Atlántico debido a un buque del país que se encuentra en esas aguas y que según la petrolera estatal PDVSA no constituye ninguna amenaza ambiental.



Se trata del barco Nabarima, una unidad flotante de almacenamiento de crudo que se encuentra en el Golfo de Paria, frontera entre el estado venezolano de Sucre (noreste) y la República de Trinidad y Tobago, cuya presencia ha generado numerosas denuncias en las últimas semanas sobre la posibilidad de que zozobre.



"Este es el Barco Nabarima, con mas de un millón de barriles de petróleo, está a punto de originar una catástrofe ambiental en una zona tan vulnerable como el Golfo de Paria", dice un mensaje difundido este sábado por el diputado opositor Robert Alcalá en la red social Twitter.



El legislador compartió un vídeo que muestra una embarcación en el mar, inclinada hacia un lado y sujetada por unas cuerdas en ambos lados, y aseguró que se trata del Nabarima.



"El daño ambiental que pudiera causar el derramamiento de petróleo en esta importante zona acuática, sería más que una catástrofe (...) No podemos permitir que por descuido, irresponsabilidad y la falta de conciencia ambiental del régimen de (el mandatario venezolano) Nicolás Maduro se acabe con la pesca", señaló.



Alcalá pidió a Pdvsa "responder de inmediato" tras remarcar que en esa zona se "origina la productividad primaria de todas las especies acuáticas del océano Atlántico" y "es la zona de pesca más productiva" para pescadores locales y de países vecinos.



Además, adelantó que prevé "denunciar esta situación de riesgo" ante las comisiones de Ambiente y de Petróleo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



"Desde la Asamblea debemos presionar y gestionar la remoción inmediata de este Buque y corregir los defectos para evitar daños ambientales mayores", agregó.



El mensaje inicial del diputado fue compartido en Twitter por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, quien no agregó comentarios al respecto.



Una noticia falsa, según PDVSA



Luego de numerosas denuncias que circularon en las redes sociales y en medios locales de comunicación, PDVSA emitió un comunicado el pasado 5 de septiembre en el que aseguró que el Nabarima "posee todas las condiciones operativas y de seguridad y no constituye en forma alguna amenaza al ecosistema de la zona".



En esa ocasión la estatal petrolera acusó a "políticos y empresas comunicacionales" de supuestamente haberse unido "para perjudicar" la industria de crudo nacional, "además de utilizar el temor a un posible daño ecológico para justificar el criminal bloqueo y sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela".



La embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago publicó el viernes un comunicado en el que reitera su preocupación "por el riesgo potencial para la seguridad y el medio ambiente que representa el barco de bandera venezolana, Nabarima, en el Golfo de Paria".



"Apoyamos firmemente las acciones inmediatas para que el Nabarima cumpla con los estándares internacionales de seguridad y evitar posibles daños ambientales, que podrían afectar negativamente no solo al pueblo venezolano sino también a los países vecinos. Pdvsa tiene la responsabilidad de tomar medidas para evitar un desastre ambiental en aguas venezolanas", reza el escrito.

Noticias Relacionadas EU deportó a venezolanos por tercer país pese a riesgos

Por información de EFE