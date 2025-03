¿Sexo y depresión? María A Secas nos regala 3 tips para disfrutar en la cama mientras cuidas tu salud mental

La comediante y educadora sexual María A Secas está estrenando la octava temporada de su pódcast "Podcasmo Múltiple", en el que el sexo, el experimentar con nuestros cuerpos y lo que nos gusta, pero siempre desde una experiencia del disfrute son los protagonistas; sin embargo, en esta nueva entrega la conexión con el aquí y el ahora, la mente, el bienestar, la alineación de los chakras y la salud mental son quienes se roban la atención de la también creadora de contenido.

En entrevista con El Heraldo de México, la standupera nos habló sobre la emoción que siente por el estreno de esta nueva temporada en colaboración con Joe Club, donde sigue igual de auténtica, pero más enfocada en la necesidad de conectar, por supuesto, siempre hablando del crecimiento y descubrimiento que ha tenido en su sexualidad y en la forma que tiene de compartirla con el mundo. María A Secas nos cuenta que ahora trató de reflejar que el sexo también está ligado a la energía, a la conexión y cómo "usar nuestra sexualidad a beneficio".

"Siento que el Podcasmo se vuelve más formal, que está creciendo y al mismo tiempo es que ya no soy yo sola en la sala de mi casa como lo empecé, sino que está creciendo y se está expandiendo. Necesito ser congruente, si yo te voy a hablar de conectar, pues yo necesito estar conectada; si yo te voy a hablar de explorar tu energía, sentarte a meditar, yo lo tengo, lo quiero y lo he hecho", mencionó en la charla, "el Podcasmo tiene su parte cómica, su parte relajada, yo soy relajada, me gusta platicar las cosas como son, sin darle tanta vuelta".

Un detalle que ha fascinado a sus escuchas y a sus seguidores de redes sociales, es que sus experiencias con las relaciones sexuales también son educativas y sobre ello, insiste en que lo que socialmente se nos enseña sobre la sexualidad es sólo un pequeño gramo comparado con el universo que hay detrás. Y es precisamente su intención en esta octava temporada al hablar sobre el BDMS, el placer con los chakras, dominación y sumisión, el bondage, el pegging, los fetiches y hasta cómo impacta la salud mental, por ejemplo, cuando una persona vive con exceso de estrés, o bien, tiene diagnósticos como ansiedad, depresión o Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

En esta necesidad de conectar con uno mismo, María A Secas también reflexionará en su pódcast sobre la salud mental, por ejemplo cuando vivimos con mucho estrés y ansiedad, hasta casos más serios como la depresión y otros diagnósticos mentales, mismos que están ligados a la forma en la que nos desenvolvemos en la cama, por ejemplo con la falta de libido o con un mal manejo de las emociones por las situaciones que estamos viviendo, pues "la sexualidad va de la mano con lo mental".

La educadora sexual nos cuenta que la idea de hablar sobre problemas de la salud mental y sus efectos, positivos o negativos en las relaciones sexuales vienen tras las conversaciones que ha tenido con sus amigas y quienes estarán invitadas a la octava temporada del "Podcasmo Múltiple". Recuerda que ellas tienen distintos diagnósticos, incluyendo el TLP o la ansiedad, además que toman medicamentos y cada una vive su sexualidad de una forma diferente.

Esto último es una pieza clave que se tiene que tomar en cuenta y es por ello que ahora María A Secas le da visibilidad a un tema tan delicado y del que poco se habla, ya que esto también permitirá que más personas que pasan por estas situaciones aprendan y conecten consigo mismos, por ejemplo, cuando como resultado de tomar medicamentos sienten que perdieron el deseo sexual. Además, hoy nos comparte en exclusiva algunos tips que puedes aplicar en la cama si tu salud mental no se encuentra en el mejor momento.

¡Sí!, las personas con depresión pueden tener relaciones sexuales, al igual que con otros diagnósticos como la ansiedad; sin embargo, si sientes que por ahora no puedes tenerlas también está bien aceptarlo, pues esta es la primera clave para trabajar en ti y después atender tu sexualidad. De acuerdo con María A Secas, este es un proceso largo en el que cada quien tendrá su propio camino, pero nos comparte sus tips para conseguirlo.

Las emociones, contrario a lo que se piensa, nos acompañan hasta en esos momentos de intimidad ya sea con la masturbación o con los encuentros sexuales que tenemos con nuestra pareja y que nos pueden llevar al punto máximo del placer con el orgasmo, pero que también pueden despertar dudas e incomodidad. "Nos enseñaron tan mal de la sexualidad, reproductivamente y con miedo, que sólo eran dos besos y te la dejaban ir, eso nos enseñaron", reflexiona la educadora sexual María A Secas, antes de señalar que el sexo de hecho "está conectado con nuestras emociones". ¡Y no te frustres!, recuerda que conectar con tus emociones no es nada fácil. (Foto: Cortesía)

Una forma de conectar con estas emociones, menciona la experta, es por medio del tantra que no es más que "estar en el aquí y el ahora, estar disfrutando de tu cuerpo en presencia y respirando", algo que puede ayudarte a mejorar en quién eres, cómo te identificas y con ello concluir en saber qué te gusta de tu cuerpo y de la sexualidad para conectar con cada una de estas partes, pero sobre todo, el poder encontrar a otra persona que conecte condigo misma, con quien se pueda experimentar y a su vez, tenerle confianza para externar lo que no nos gusta.

Pero una de las preguntas del millón, es cómo hacerle saber a nuestra pareja que algo no nos gusta, cuando hasta una profesional como la standupera considera como algo "difícil", pues bueno, explica que hay que olvidar de dejar atrás la idea de dejar nuestro placer a segundo plano para dejar que la mejor parte del sexo se la lleve la persona con la que tenemos un encuentro sexual.

"Tu sexualidad es tuya. Hay que reconocer que no le debes nada a nadie, no tienes que complacer a nadie y es súper válido que en cualquier momento digas no. Tú puedes poner límites desde antes", menciona antes de recordar que decir no es saber respetarte y complacerte a ti.