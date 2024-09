¿Debes tomar suero para las altas temperaturas? Experta destruye mitos

Durante la temporada de calor es común el aumento de bebidas azucaradas y también el consumo de suero entre la población por su fácil acceso en tiendas y supermercados así como su bajo costo pero ¿qué tan saludable es esto para el ser humano?, la doctora Alitzel Morales Cruz, explica que contrario a lo que se cree, su ingesta puede resultar dañina.

"No es recomendable que sea tomado como agua de uso normal, como agua simple", aconseja la doctora Alitzel Morales Cruz.

La doctora añade que el consumo de sueros "es malo porque contiene electrolitos como sodio, potasio, magnesio, glucosa entonces si las personas lo toman como agua de uso, como agua simple estos electrolitos pueden subir los niveles que son normales y por ejemplo en un paciente que sea diabético le va a subir la glucosa y en un paciente que tiene algún problema del corazón o que es hipertenso si el sodio o el potasio te suben puede producir alteraciones cardiacas".

La doctora recomienda consumir Vida Suero Oral Foto: Gobierno de México

No recomendó el consumo de suero deportivos

Para la doctora Alitzel Morales Cruz resulta alarmante que al tener un fácil acceso, cada vez más personas consuman los sueros o electrolitos sin tomar conciencia "me he dado cuenta que muchas personas tienen su suero y se lo están tomando, no es adecuado, no te ayuda en nada" señala que solo es necesario si se encuentran enfermos y que "lo único que nos hidrata es el agua".

"El suero deportivo ni siquiera se puede considerar que es un suero, los electrolitos y el nivel de glucosa que tiene no son recomendados por la OMS", señala la doctora Alitzel Morales Cruz.

No recomendó el consumo de sueros deportivos Foto: Freepik

La médico general señala que el suero deportivo tiene mucha glucosa "literalmente te estas tomando azúcar" y que por el contrario "la glucosa deshidrata", sobre las bebidas energéticas subraya que mucho menos ayudan en esta temporada ya que contienen altas tasas de cafeína, taurina y glucosa "a muchas personas no les caen bien, no son recomendadas" y reitera que lo mejor es consumir agua a temperatura ambiente que tampoco es saludable beber agua muy helada.

"No tomen suero si no se los recomiendo un médico o un especialista en salud", sentenció la doctora Alitzel Morales Cruz.

Finalmente la doctora recomendó tomar Vida Suero Oral ya que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

¿Qué personas deben tomar suero?

Personas que son atletas de alto rendimiento

Personas que tienen algún grado de deshidratación

Personas que presenten algún golpe de calor

Personas con vómito o diarrea

¿Cómo saber si tengo un golpe de calor?