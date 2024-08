Starbucks adelanta el otoño con el delicioso y tradicional panqué de calabaza

El otoño inicia oficialmente el 22 de septiembre en México, pero podrás tener una probadita de esta temporada con el delicioso y tradicional panqué de calabaza que Starbucks pone a la venta todos los años. La buena noticia de esto es que la cafetería de la sirena adelantará la temporada para que puedas degustarlo antes que nadie.

Para consentir a sus clientes, Starbucks lanzó varios productos de la temporada de otoño entre ellos seis riquísimas bebidas sabor pumkin y este pan. Este dúo hará que los últimos días del verano te sepan deliciosos, así que corre a tu sucursal favorita y ordénalo, recuerda antes preguntar por la disponibilidad de la promoción.

Este delicioso panqué esta elaborado a base de calabaza, es esponjosito y se disfruta mejor calientito | Foto: Facebook Starbucks MX

¿Cómo comprar el panqué de calabaza de Starbucks?

Para poder comprar este fabuloso panqué de calabaza es indispensable que seas miembro Rewards. Esta compra es únicamente válida al ordenaren tienda, Pickup (recoge en tienda), Car Pickup (recoge en tu auto) y Starbucks Rewards Delivery (servicio a domicilio). Sujeto a disponibilidad en tiendas.

Te recordamos que esta compra no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards. No aplica en agregadores (Uber, Didi, Rappi) ni aeropuertos Cancún. Tampoco está disponible a través del servicio Drive Thru.

Te recordamos que esta compra no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios | Foto: Sitio web Starbucks

¿Hasta cuándo estará disponible el panqué de calabaza de Starbucks?

Este delicioso panqué esta elaborado a base de calabaza, es esponjosito y se disfruta mejor calientito, por la parte exterior esta lleno de pepitas que le darán un sabor único. Disfruta antes que nadie el panqué de calabaza del 9 al 11 de agosto de 2024 y no olvides preguntar por las existencias.

Válido en tiendas Starbucks Coffee de la República Mexicana que cuenten con disponibilidad y conectividad del sistema Starbucks Rewards.