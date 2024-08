Rafaela Kassian destaca la importancia de la belleza exterior en la nueva edición de Panorama, Vanessa Huppenkothen deslumbra en la portada

Vanessa Huppenkothen es una exitosa comunicadora en el mundo del deporte nos habla de cuidados en la piel para mantener nuestra belleza El Heraldo de México

Rafaela Kassian, directora de Soft News de El Heraldo de México, presentó la nueva edición de "Panorama", de la última semana de agosto, en la que aparece en su portada la bella periodista Vanessa Huppenkothen. Por ello, Rafaela Kassian subrayó que la belleza exterior, lejos de ser un aspecto superficial como se cree, esta es muy importante porque refleja nuestro cuidado interior.

“Habla de tu salud, del amor propio y de todo esto que parecía ser vanal, pero no es vanal”, afirmó Rafaela Kassian en entrevista para el programa de “Esta Mañana con Alejandro Cacho y Paulina Greenham”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Rafaela Kassian, directora de Soft News, en entrevista para el programa de “Esta Mañana con Alejandro Cacho y Paulina Greenham”. Créditos: El Heraldo de México.

Sigue leyendo:

Roby Damián es la portada de la nueva edición de Panorama: "Me siento plena"

Paulina Goto, es la nueva portada de Panorama, Rafaela Kassian nos cuenta todo lo que encontraremos en esta entrevista exclusiva

La directora de Soft News de El Heraldo de México destacó que el poder de la gente y de las personas que te rodean puede transformar tu vida, tanto en términos médicos como genéticos. Sobre Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo, subrayó que cumple 10 años de exhibición, y El Heraldo de México dio una cobertura impresionante.

"Los invitamos a seguir a Isaac, que es un gran bailador y trae un espectáculo de primer nivel impresionante", opinó.

La directora de Soft News de El Heraldo de México nos cuenta que en nueva edición de "Panorama", el doctor Ary Ángel Papadopulos habla acerca de la belleza física y de las conversaciones con sus pacientes a quienes se acerca para algunas veces explicarles que ellas no necesitan esas cirugías por que ya tienen esa belleza exterior.

"Realmente la belleza no es cambiarte todo, hay cosas que no son necesarias y se me hizo muy interesante que siendo un cirujano plástico no sea el típico que te invite a operarte sino que realmente vea que necesitas", contó en entrevista Rafaela Kassian.

Cuidados en la piel de los hombres

Reiteró que esta edición de "Panorama", aborda el tema de la belleza y a través de Vanessa Huppenkothen podremos conocer acerca de los cuidados de la cara, a través nuevos aparatos que podremos tener en nuestra casa, sin ninguna método invasivo para tener un buen hábito en los cuidados de la piel.

Y como un extra "Panorama" trae para los suscriptores una sección de literatura sobre la belleza. Además de una columna de Paola Albarran para cicatrizar nuestro corazón. También se incluye información para el cuidado de la piel para los hombres.