Día de los Abuelos: poemas llenos de amor y aprecio para dedicarles en su día

Este miércoles 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos, una fecha especial en México para celebrar lo mucho que los queremos. Los abuelos y abuelas representan una figura importante para las personas durante la niñez, adolescencia y en la vida adulta, pues son quienes con su sabiduría nos enseñan a superar las intermitencias de la vida.

Pero los abuelos también son aquellas figuras que se convierten en nuestros cómplices de aventuras e incluso son capaces de abogar por nosotros con tal de vernos felices. Su amor y apoyo incondicional definitivamente tiene que celebrarse no solo este día, todos los días del año y con estos poemas puedes demostrarle todo tu cariño.

Mensaje - Manuel de Palacio

Mi abuelo siempre es el mejor - Anónimo

"Abuelo, eres la luz que guía mi camino, la calma en la tormenta, el refugio en el invierno.

Tu sabiduría y amor, me hacen sentir seguro. Eres la sonrisa que ilumina mi día, cuando las cosas no van bien, la calidez de tu abrazo, me hace sentir querido.

Tu cocina llena de amor, es mi refugio feliz, gracias por ser mi ángel, mi abuela querida, eres mi modelo a seguir, tu amor y dedicación, es lo que me inspira.

Gracias por ser mi apoyo, mi guía y mi amor, te quiero con todo mi corazón, hoy y siempre.”