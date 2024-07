Ángela Aguilar pasea a su perro con elegante vestido amarillo de Dolce & Gabbana, el look triunfador del verano

Ángela Aguilar ha sorprendió con lo versátil que puede ser su estilo, sería difícil imaginarla sin sus elegantes y coloridos vestidos mexicanos que viste durante sus conciertos, aunque recientemente también ha vestido muy similar a su pareja Christian Nodal con botas, pantalones de cuero y sombreros tejanos. Pero esta vez, la intérprete dejó boquiabiertos a sus fans con el look más coqueto y elegante que ha usado dejando claro que la pequeñita que empezaba a cantar con su padre ya se ha convertido en una mujer adulta.

Después de observar su nueva forma de vestir, la menor de los Aguilar dejó ver que no solo tiene una voz privilegiada, también tiene otro talento, su buen gusto por la moda, pero no cualquier prenda, la cantante viste ropa de lujo que vale miles de dólares, por lo que a su creatividad para combinar su ropa también le agrega sofisticación.

Después de observar su nuevo look, la menor de los Aguilar dejó ver que no solo tiene una voz privilegiada, también tiene otro talento, su buen vestir

gordoelpugaguilar

El look más elegante y coqueto de Ángela Aguilar mientras paseaba a su perro

A sus 20 años, Ángela vistió su look más coqueto para conquistar Los Ángeles, mientras paseaba a su perro, así la intérprete apostó por un vestido de Dolce & Gabbana en seda y estampados amarillo y dorado, ideal el verano. Algo que aprovechó de este finísimo vestido fue el corte tres cuartos para resaltar su figura y darle más altura.

Su look veraniego lo combinó con unas sandalias de la misma firma italiana, las cuales llevan unas delgadas líneas cruzadas al frente y en los tobillos. Al ser el vestido el gran protagonista, Ángela balanceó su look con un maquillaje discreto con labios carmín. En cuanto a los accesorios uso una gargantilla con mini diamantes y unos pendientes del mismo estilo, pero algo que la hizo coronar su estilo fue su perfecto 'wet look.'

Su look veraniego lo combinó con unas sandalias de la misma firma italiana

gordoelpugaguilar

Aprende a vestir gabardinas como Ángela Aguilar en Verano

Llegó la temporada de lluvias y con ella las grandes protagonistas del verano, las gabardinas. Y un gran ejemplo para saber cómo usarlas es precisamente cómo lo hizo la estrella de música regional. Algo que resaltó a simple vista en su forma de vestir fue su sencilla pero grandiosa forma de combinarla.

Las gabardinas en tono beige siempre son excelentes para conformar un look elegante y clásico. Las puedes usar con vestidos formales y casuales y van a hacer que tu estilo resalte en mayor escala. Esta temporada úsalas a su máxima potencia porque es el momento indicado y perfecto.