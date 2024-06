Cómo usar el bicarbonato de sodio para disminuir las manchas de la piel en solo una semana

El bicarbonato de sodio, es un compuesto químico con múltiples usos en el hogar, la cocina y la belleza. Vale destacar que este producto posee propiedades alcalinas, es capaz de neutralizar ácidos y actuar como agente limpiador. Este polvo blanco ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para el cuidado de la piel.

En ese sentido, el bicarbonato de sodio actúa como un exfoliante suave, eliminando las células muertas de la piel y promoviendo la regeneración celular. Esto ayuda a mantener la piel suave, limpia y con un aspecto más joven. Ayuda a eliminar manchas y decoloraciones en la piel y a reducir la apariencia de manchas oscuras en tu rostro.

El bicarbonato junto con el limón y agua mineral es ideal para disminuir las manchas en tu rostro. Fuente: Pinterest

Cómo usar el bicarbonato para quitar las manchas del rostro

Si deseas aprovechar los beneficios del bicarbonato de sodio para eliminar manchas del rostro en una semana vas a necesitar además de este producto, agua mineral y el jugo de medio limón. Vale destacar que este cítrico tiene propiedades aclarantes y ricas en vitamina C. Sigue los pasos para preparar esta mascarilla que debes colocar en tu cara.

La preparación de la mascarilla requiere mezclar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio en medio vaso de agua mineral hasta obtener una pasta homogénea. Luego añade el juego de medio limón y mezcla bien. Aplica esta mascarilla sobre el rostro limpio, evitando el área de los ojos y los labios, y deja actuar durante aproximadamente 10 minutos para permitir que los ingredientes actúen en profundidad. Luego enjuaga bien con agua tibia y usa tu crema habitual para hidratar la cara.

Disminuye las manchas de tu piel con las mascarilla casera.

Fuente: Freepik

Puedes repetir este tratamiento de una a dos veces por semana, dependiendo de la sensibilidad de tu piel. Es importante no excederse en la frecuencia de uso, ya que el bicarbonato de sodio puede llegar a ser irritante para algunas personas. Antes de aplicarlo en todo el rostro, realiza una prueba de sensibilidad en una pequeña área de la piel para asegurarte de que no cause irritación o alergias.