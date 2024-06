¿Cada cuánto se debe de retocar el gelish para no maltratar las uñas?

No te culpamos, el gelish también es nuestra obsesión, pues no hay nada como ir con nuestra manicurista de confianza y entregarle nuestras manos para que las arregle y decore con los colores de tendencia, que les aplique la pedrería o los efectos del momento y que el resultado nos dure un par de semanas, ¡algo que no pasa con los esmaltes convencionales que tenemos en casa!

Una de las mejores partes (al menos para quienes desconocen del tema) es que en ocasiones las uñas con esta aplicación duran hasta casi un mes, dependiendo del cuidado que les demos o de qué tan rápido sea el crecimiento natural de nuestras uñas, ¿pero alguna vez te has preguntado si esto es bueno para la salud de tus uñas? Aunque poco se habla del tema, la aplicación del gelish se debe de retocar con frecuencia e incluso, dejar descansar, como ocurre con el acrílico.

Lo ideal es dejar tus uñas en manos de expertas. (Foto: Pexels)

¿Cada cuánto debo retocar mis uñas de gelish?

Seguramente tu manicurista ya te explicó que el retoque de las uñas de gelish debe de ser máximo cada dos semanas, pues es el tiempo promedio en el que dura la adherencia de los esmaltes a nuestras uñas naturales y que aproximadamente en este tiempo las orillas se desprendan o incluso el color se vaya cuarteando. Aunque lo anterior no supone ningún problema para muchas amantes del nail-art, lo cierto es que se debe de tener cuidado con esto ya que puede ser peligroso.

La razón de lo anterior es que justo en estas zonas donde la aplicación del gelish ya no está adherida correctamente, se puede almacenar agua y algunos contaminantes que ponen en riesgo la salud de tus uñas, por lo que incluso pueden sorprender algunos hongos con los que necesitarás un tratamiento médico para evitar que se expandan a toda la superficie de la uña afectada o al resto de ellas.

¿Conoces los daños que hay en tus uñas si nunca las dejas descansar del gelish? (Foto: Pexels)

¿Cuándo hay que quitar las uñas de gelish?

Pero esto no es lo único que hay que considerar, ya que la aplicación en sí misma del gelish puede resultar bastante agresiva para nuestras uñas y es por ello que además de tomar en cuenta que se debe de realizar un retoque quincenal, también es fundamental dejarlas descansar, o como dicen las manicuristas: "respirar". De esta forma le das tiempo a tus uñas a que se recuperen de forma natural.

Recuerda que cuando te haces el gelish primero te tienen que limar ligeramente la superficie de la uña para después comenzar a aplicar los productos previos al gel con los que se logrará una mejor adherencia de los esmaltes a tus uñas y que con ello el resultado te dure por semanas. Si bien no hay un tiempo ideal para considerar, algunos expertos recomiendan que se dejen descansar en cada aplicación y que, al igual con el acrílico, sólo se deje para ocasiones especiales con el fin de no adelgazar ni debilitar tus uñas naturales.

Retirar el gelish también es un proceso en el que se debe de tener cuidado para no dañar las uñas. (Foto: Pexels)

Sin embargo, para quitar el gelish también debes de ir con una experta que te ayude a evitar que que tus uñas terminen lesionadas; el tiempo aproximado par aun retiro es de 15 minutos, pues primero hay que dejarlas cubiertas con un algodón bañado en acetona para ablandar los productos y se puedan retirar de forma correcta. Después empujar las capas restantes con un empujador de cutícula para finalmente limarlas suavemente para asegurar que no hay ningún residuo; opcionalmente también se puede agregar una capa de barniz endurecedor de uñas.