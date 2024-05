Constelaciones familiares: la terapia para evitar relaciones tóxicas sanando traumas heredados

La astrología ha resignificado la manera en la que las nuevas generaciones se relacionan, la importancia de los signos del zodiaco al integrar a una persona a su círculo cercano es valioso para algunos por la conexión espiritual. Sin embargo, la respuesta a evitar repetir patrones en relaciones tóxicas que generan sufrimiento o limitaciones va más allá y podría estar en nuestros antepasados, para ello las constelaciones familiares ayudan comprender si existe un conflicto del pasado y cómo sanarlo para mejorar los vínculos presentes y futuros tanto familiares como personales.

¿Qué son las constelaciones familiares?

La salud mental es un tema que cobra cada vez más relevancia y muestra de ello es el contenido con el que somos bombardeados desde diferentes flancos, como las redes sociales o plataformas como Netflix donde la serie “Mi otra yo” incrementó la popularidad de las constelaciones familiares al hablar de traumas o conflictos del presente cuya solución está relacionada con la vida y experiencias de los antepasados debido a que se heredan de manera inconsciente patrones o conductas negativas, tal y como si se tratara de la carga genética.

La historia sigue de cerca la vida de tres amigas que en un intento por conectar de manera espiritual y alejarse de los conflictos que las rodean en su vida personal emprenden un viaje, sin imaginar que “enfrentarán traumas familiares del pasado”, se lee en el sitio web de Netflix. La serie está basada en el libro “Este dolor no es mío” de Mark Wolynn que analiza la manera en la que experiencias de los antepasados pueden impactar en generaciones presentes y futuras.

En entrevista para el Heraldo de México, Bertha García, terapeuta familiar sistémica, señala que las constelaciones familiares “son un instrumento terapéutico que puede apoyar otro tipo de corrientes como el psicoanálisis y no necesariamente es para todos, en todos los momentos. Está comprobado que sirven para cuando hay confusión en ciclos de vida (…) donde, a manera de resumen, encontremos que la persona ha tenido trunca su evolución en cuanto a su ciclo de vida o que hay información que a nivel consciente no hay podido encontrarse”.

Por lo tanto, se entiende que las constelaciones familiares ayudan a comprender si comportamientos o patrones negativos podrían ser heredados a través de los lazos familiares, esto para poder llegar a una reconciliación liberando una carga emocional que no corresponde al presente y crear relaciones sanas y conscientes. Un ejemplo de ello es quienes tienen constantes conflictos con sus parejas, algo que podría estar relacionado directamente con su padre o madre y el pasado de éstos.

¿Cómo funcionan las constelaciones familiares?

De acuerdo con Bertha García, se trata de una herramienta psicológica que puede equivaler a seis meses de terapia en consultorio; sin embargo, es importante acudir con expertos ya que los patrones o traumas negativos antes mencionados podrían no estar relacionados con los antepasados y la solución está en la terapia.

“La persona que haga una constelación no sólo va a trabajar en el presente, sino va a acomodar lo del pasado y puede ayudar a generaciones futuras en su sistema a no tener que tener esas cargas con las que ha vivido hasta ahora”, destaca, para el Heraldo de México, la terapeuta familiar al explicar que la terapia de constelaciones familiares ayuda a llenar huecos emocionales.

“Una de las cosas que buscan las constelaciones es honrar a los quienes han ido adelante de nosotros, eso no quiere decir que vamos a perdonar abusos, cualquier tipo, o cualquier tipo de conflicto; no es que el conflicto se disipe con una sola constelación, sin embargo, lo que busca es honrar a los que iban antes de nosotros para poder seguir adelante y voltearnos a la vida y no seguir ayudándoles algo que a lo menor ya no es nuestro”, añadió la especialista para El Heraldo de México.

Finalmente, destaca la importancia de acudir con expertos ante la importancia que esta terapia tiene en la relaciones familiares actuales ya que los consteladores sabrán cuándo es correcto poner distancia o acercar a los miembros, o bien, darle una nueva dirección a través de la terapia: “El constelador real tendrá que saberlo identificar, un buen constelador nunca va a dejar un tema abierto y nunca va a dejar esa energía transgeneracional sin acomodo (…) Muchas veces, durante la constelación se va dando cuenta de qué movimientos tiene que hacer”.

