Paso a paso para un maquillaje lindo y en poco tiempo para mamás y amas de casa

Si eres mamá o ama de casa es probable que el tiempo te falte para hacer todas tus actividades y si no puedes dedicar el tiempo que quisieras a maquillarte, no te preocupes, de la mano de una experta te vamos a compartir un tutorial de maquillaje rápido y en poco tiempo para que no le falte el toque coqueto en tu rostro y luzcas fenomenal.

Debes saber que hay muchos maquillajes sencillos y fáciles de hacer con los que te verás muy bonita y no necesitas demasiados productos para hacerlo. Lo único que requieres es una base o polvo, un buen corrector, sombras básicas, rímel, blush y color para tus cejas.

Seguir leyendo:

Estas son las tres mejores mascarillas coreanas para blanquear la piel y quitar manchas

Productos de belleza buenos y baratos que encuentras en Costco

No necesitarás mucho tiempo para hacer este maquillaje, serán apenas unos minutos dedicados a ti | Foto: Captura Instagram @carelquezada

Paso a paso para un maquillaje rápido y lindo para mamás y amas de casa

Si lo tuyo son los makeups rápidos pero lindos, este paso a paso te va ser de mucha ayuda y lo mejor de todo es que seguiremos los consejos de una experta. Carel Quezada es una beauty blogger que suele compartir videos en redes sociales sobre maquillaje. La creadora de contenido tiene tutoriales para todos los estilos y este será tu favorito.

Antes que nada coloca corrector donde crear que es necesario, además de bajo los ojos, puedes agregar un poco en alguna imperfección. Difumina bien y no uses brochas. Continúa con las cejas, puedes usar un gel de color para que evites hacer más pasos. Agrega una sombra que sea de color claro pero que tenga algunos brillitos para darle el toque de glamour a tu mirada, difumina bien la sombra por todo tu ojo para que no se vean líneas marcadas. El rímel es básico para un maquillaje de 10 | Foto: Captura Instagram @carelquezada La máscara de pestañas es un infalible, usa la que más te guste y da varias pasadas hasta que tus pestañas se vean largas y con volumen. Este es el paso que más te puedes tardar pero es el que le dará el toque lindo a tu mirada. Para sellar usa polvo traslúcido, pásalo por todo tu rostro, especialmente por las ojeras para sellar bien el corrector. No necesitarás más maquillaje líquido si quieres hacer esto con velocidad, pero si quieres puedes agregar en polvo base ya que es más rápido. Aplica polvo difuminador para que tu maquillaje se vea sin brillo y te dure más tiempo | Foto: Captura Instagram @carelquezada Sigue con el toque de blush, usar polvo y brocha puede requerir más tiempo, en lugar de eso, puedes usar en crema porque este es más fácil aplicar, se te vea más lindo y con un toque rosado natural. Al final coloca el labial que más te guste, añade un toque cálido, puedes escoger uno que sea mate o gloss para que tu rostro se vea fresco. Incluso para que el efecto se prolongue por más tiempo primero delinea tus labios y luego coloca el brillo labial y verás cómo hace la diferencia.

El toque final pero no menos importante son tus labios, puedes usar gloss o un labial mate en color cálido | Foto: Captura Instagram @carelquezada

¿Qué productos de maquillaje puedo usar para ahorrar tiempo?

Hay algunos cosméticos que puedes usar para que termines más rápido tu maquillaje, estos los puedes integrar a tu rutina diaria y poco a poco empezarás a dominarlos hasta que no te tome nada de tiempo aplicarlos en tu rostro. Y aunque sabemos que el tiempo para ti es muy valioso, recuerda que después de aplicar cualquier producto en tu cara, al final del día debes desmaquillarte y retirar todo para que tu rostro esté libre de impurezas al dormir.