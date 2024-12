Starbucks Blend 2024, así puedes ver el resumen anual de tus bebidas favoritas

Ya no solo podrás ver tu resumen anual en Spotify Wrapped, ahora Starbucks Blend 2024 se une a la tendencia de mostrarte una recopilación de las bebidas que más pediste en el año, en qué días y cuál fue tu sucursal favorita. Si quieres consultarlo aquí te vamos a decir cómo puedes verlo para revivir tus momentos más especiales de este año antes de que termine.

Debes saber que Starbucks Blend 2024 es únicamente para los clientes de la cafetería de la sirena que pertenecen al club Rewards, así que si todavía no formas parte, todavía estar a tiempo de unirte porque además obtendrás promociones especiales y descuentos, además puedes comprar sus lanzamientos antes que nadie.

Si eres un fiel amante del café y pasas por los menos dos o tres días a una de estas cafeterías, tienes que revisar tu resumen anual de las bebidas que te tomaste en días frescos, cálidos o simplemente cuando pediste aquel café especial para esa persona importante. De paso puedes ver cuántas estrellas que acumulaste y muchos más detalles.

Si te uniste hace poco a Starbucks Rewards, solo podrás ver tu resumen anual a partir de que te uniste al club, pero no te preocupes porque el siguiente año verás tu recopilación completa del 2025 si revisas durante estas fechas y es super fácil verlo, aquí te vamos a enseñar paso a paso para que sepas cómo hacerlo.

También puedes saber cuál fue la sucursal que más visitaste | Foto: Instagram @starbuclsmex

¿Cómo ver Starbucks Blend 2024?

Para ver tu resumen del año en Starbucks Blend 2024, solo debes ingresar a yourblend.starbucks.com, luego ingresa tu cuenta de Starbucks Rewards con tu correo electrónico y contraseña. Cuando abras tu sesión, la página te mostrará tus bebidas favoritas, el día que hiciste tu pedido más grande, tu ubicación y la cantidad de estrellas acumuladas durante el año.

Tu resumen anual de Starbucks de este año también lo podrás compartir a través de tus redes sociales, tal y como lo hicimos hace unos días en Spotify Wrapped, solo debes tomar una captura de pantalla a la sección que quieras mostrar y cuando la tengas solo pastéala en Instagram, Facebook o TikTok.

Debes iniciar sesión con tu cuenta de Starbucks Rewards | Foto: Sitio web Starbucks

¿Puedo ver Starbucks Blend 2024 si no soy miembro rewards?

Si no eres miembro Rewards no podrás ver tu resumen anual de Starbucks Blend 2024, pero no te preocupes, también puedes hacer un cuestionario conforme a tus gustos y ahí veras cuáles son tus productos favoritos de la cafetería, así como ver cuáles son tus preferencias de este icónico lugar.

