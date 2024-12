Video tutorial para hacer una villa de Navidad con sólo una caja de zapatos

Si aún no has terminado la decoración navideña de tu hogar, esta manualidad puede ser para ti porque tiene todo lo necesario para darle un toque especial a tu casa, ya que la finalidad es hacer una villa de Navidad. Además, se trata de una propuesta ideal para los amantes de las fiestas decembrinas que quieren echar a volar la imaginación, mientras cuidan de la tierra.

Un plus de este DIY de Navidad -que es la abreviatura de la expresión en inglés Do it yourself que en español significa hazlo tu mismo- es que únicamente se requiere una caja de zapatos; por ende, aplica la regla ecológica de las tres erres: Reducir, reutilizar y reciclar.

Este video tutorial navideño es una cortesía de la generadora de contenido Lydia Rowley, quien se enfoca en compartir propuestas para decorar el hogar e incluso celebrar los cumpleaños de manera original y divertida. Con motivo de las fiestas de diciembre, propone realizar esta villa navideña que tiene como toque especial que está elaborada en gamas pastel para romper con la decoración tradicional en blanco, rojo y verde.

“Este año estoy intentando hacer la mayor cantidad posible de mi propia decoración. Disfruté mucho de este proyecto. Podrías dejarlo marrón para que tenga un aire de pan de jengibre, pero yo decidí pintar el mío. ¿Qué opinas?¡Sean creativos con su reciclaje esta Navidad, chicos!”, expuso la influencer.

Esta villa navideña es perfecta para decorar el hogar. Foto: Instagram Lydia Rowley.

Cómo hacer una villa navideña con una caja de cartón

Para hacer esta manualidad de Navidad es necesario emplear una caja de cartón en buen estado porque así tendrá un buen acabado; por ende, la caja de cartón no debe de estar rota, pero en caso de que lo esté, es necesario pegarla con ayuda de pegamento o adhesivos.

Este tutorial es ideal para aplicar la regla de las tres erres: Reducir, reutilizar y reciclar. Foto: Instagram Lydia Rowley.

Material

Como Lydia Rowley lo asegura, prácticamente sólo se necesita una caja de cartón de zapatos, así como lo siguiente:

Plumones

Pintura

Pinceles

Elementos decorativos a elección personal

Paso a paso

Lo primero es abrir la caja de cartón para que esté totalmente extendida

Dejándote guiar por tu creatividad, traza cómo quieres que sea la villa navideña, es decir, con ayuda de un lápiz, dibuja las casitas a lo largo de la caja de cartón

Con tijera o cutter, corta el exceso de cartón para que tengan tu villa navideña

Finalmente, pinta y decora tu villa navideña a tu gusto; Lydia Rowley optó por colores pasteles, pero puedes elegir un diseño tradicional o incluso innovar; la clave es elegir un aspecto que combine con la decoración general de tu casa

