Crumbl Cookie de pan de muerto: cuánto cuesta, dónde comprarla y cómo llegar

Los últimos meses del año en los que el otoño llega a México son los favoritos de muchos, pues incluso en medio del clima frío y de las lluvias, no hay nada que cause más ilusión que comenzar a preparar con emoción y esperanza las tradiciones de la temporada entre las que está prohibido no sentarnos a disfrutar un rico pan de muerto ya sea solos, con la familia o amigos. Y como en gustos se rompen géneros, algo que es aplicable a la gastronomía, es de lo más común que este postre artesanal y exclusivo del Día de Muertos sufra algunas modificaciones en su receta, por ejemplo, en los ingredientes para darle otro sabor o en los deliciosos rellenos que se nos presentan.

Pero para este 2024 el clásico pan de muerto se fusionó con las ya populares Crumbl Cookies, es decir, que para esta temporada de octubre y noviembre podremos disfrutar de estas riquísimas galletas con un sabor a México gracias a una receta especial que te hará sentir lo horneado, el anís, la mantequilla y la naranja que son clásicos en este postre mexicano. ¿Te animas a probarlo? Esta puede convertirse en una experiencia "fuera de lo común" a lo tradicional de la época.

Y si tú también quieres vivir la experiencia de probar una Crumbl Cookie sabor pan de puerto, aquí te revelamos todos los detalles para que corras a comprarla, pues se vende en una cafetería ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc a la que es muy fácil llegar y que además el precio es muy accesible. ¡Corre a por ella!

El sabor es idéntico gracias a que se usan los mismos ingredientes. (Foto: Freepik)

Munch Café, la cafetería que tiene la Crumble Cookie sabor pan de muerto

Comer una galleta sabor pan de muerto puede ser una realidad en la cafetería Munch Café ubicada en la Condesa de la alcadlía Cauauhtémoc, donde se venden las famosas Crumble Cookies que para este mes de octubre y noviembre tendrán una edición especial para rendirle homenaje a uno de los panes más populares en México y a su tradición del Día de Muertos. Poco a poco este postre comienza a hacerse viral por lo delicioso y bonito que es, por lo que seguro antes de probarlo querrás tomarle una foto para el recuerdo.

De acuerdo con los detalles que se conocen, este rico platillo que tienes prohibido perderte en esta temporada es una galleta de edición especial y que lejos de saber a la clásica harina y chocolate, recuperó los sabores del pan de muerto al agregar los ingredientes de la receta de este postre mexicano a la creación de las galletas. Se sabe que los primeros sabores que vienen a nuestra boca al probar este preparado en tendencia son el azahar, la ralladura de mandarina, la mantequilla que le da un toque tropical, así como el riquísimo sabor a mantequilla, pero con un extra de chispas de chocolate blanco para un deleite dulce en el paladar.

Si ya se te hizo agua la boca de imaginar esta mezcla de sabores, te tenemos buenas noticias, ya que esto no termina con lo anterior, pues en esta receta de colaboración entre Munch Café y la dark kitchen Madde, también se le agrega un poco de betún de queso crema decorado con una rodaja de mandarina para acompañar con un toque natural lo crujiente de la galleta. ¿Le darías una oportunidad?

Visita esta hermosa cafetería. (Foto: Google Maps Six 66)

¿Cuánto cuesta la Crumble Cookie sabor pan de muerto?

El precio de las Cumble Coockies sabor pan de muerto todavía no se encuentra disponible en línea; sin embargo, desde Google Maps las críticas señalan que el gasto en promedio por persona es de 100 a 200 pesos; mientras que las fotos de su menú dispuestas en línea señalan que las comidas van de los 75 a los 160 pesos mexicanos, además que las bebidas como cervezas y cócteles van de los 95 a los 130 pesos.

¿Cómo llegar a Munch Café?

La cafetería Munch Café se encuentra en la calle Fernando Montes de Oca 86, en la colonia Condesa, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; llegar es muy fácil ya sea en auto o en transporte público. En el caso de este último puedes usar el Metro Chapultepec y caminar sobre la avenida Veracruz y la Mazatlán para encontrar el lugar. Por otro lado, puedes usar el Metrobus y bajarte en Chilpancingo, aunque tendrás que caminar cerca de 20 minutos antes de poder llegar.

Sigue leyendo:

Receta casera: así puedes preparar el tradicional chocolate de agua para acompañar tu pan de muerto

Mictlán Fest, pan de muerto, ballet y procesión de catrinas: todos los eventos en las alcaldías de la CDMX para octubre