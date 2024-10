Uñas de Halloween: 5 diseños que son fáciles de hacer y puedes hacer tu misma desde casa

El Halloween es una de las temporadas preferidas para las amantes del nail art porque es la oportunidad que tienen de colocar en sus uñas hermosos diseños que las hará brillar en cualquier fiesta de Día de Brujas o Día de Muertos, pero si ya no te dio tiempo agendar una cita con tu experta en uñas y no quieres llevarlas sin un lindo esmalte, estas ideas te servirán de inspiración para que tu misma te hagas una aterradora manicura.

Estos diseños son muy fáciles de recrear, y por supuesto no necesitarás ningún material como acrílico o gelish para hacerlas desde tu casa. Lo único que necesitas es variedad de esmaltes para que puedas hacer la temática que más te guste, puedes comprar un brillo para darles un brochazo al final para que se vean como de salón

Cualquiera de estos increíbles diseños los puedes hacer en tu casa, algunos tienen figuras dibujadas, sabemos que probablemente no eres una experta para crear una obra de arte a mano alzada, por eso estos fantasmitas o telarañas son fáciles y se pueden hacer solo con la ayuda de un palillo.

Esta es tu oportunidad para echar a volar tu creatividad, no tengas miedo a que no queden perfectas, si crees que te costará mucho trabajo, opta por un diseño sencillo que no requiera algo tan elaborado, así te asegurarás de que quede perfecto. Los colores de temporada son el naranja, blanco, negro, verde y rojo, así que no pierdas oportunidad de usarlos.

5 diseños de uñas de Halloween que puedes hacer en casa

Durante la temporada de Halloween es más común que las manicuristas estén llenas de trabajo, y si no quieres que te ocurra lo mismo en la temporada decembrina, te sugerimos que apartes tu cita lo antes posible y vayas buscando un diseño fabuloso para Navidad o Año Nuevo.

Uñas de calabaza

Sin duda alguna, estas son las uñas más simples y fáciles de hacer pero muy creativas. Empieza por esmaltar tus uñas de color naranja, luego toma un parillo y barniz negro y con él realiza la figura de la calabaza malvada, puedes hacerla solo en una de tus uñas si quieres que se vean modernas o aplícalo en todas. Al final coloca esmalte de brillo y listas.

Pinta muy bien todas tus uñas en color naranja | Foto: Pinterest

Uñas de momia

Para las uñas de momia, necesitarás un esmalte color hueso o beige, luego con la brocha de un barniz blanco haz líneas en zig zag, si no tienes buen pulso, primero delinea con el palillo y luego rellena con la brocha. Para los ojos utiliza barniz negro y colócalos en medio de las líneas para simular la cabeza de la momia. En otra de las uñas dibuja un pequeño fantasma en color negro y en otro dedo una telaraña en color negro, recuerda aplicar brillo.

Ayúdate del palillo para realizar las figuras | Foto: Pinterest

Uñas sangrientas

Para realizar esta manicura necesitas un barniz rojo y uno blanco y no olvides el palillo y tu esmalte de brillo. Pinta tus uñas de blanco, deja secar y luego con el palillo pinta de abajo hacia arriba líneas con gotas para simular sangre, hazlo en todas las uñas y ya sabes, al final aplica brillo para que te duren mucho.

Para simular la sangre usa el palillo y escurre pequeñas gotas de sangre | Foto: Pinterest

Uñas de telarañas

Este diseño es para las amantes del glitter, empieza por pintar de color beige o rosa muy claro tus uñas, deja secar y luego toma el palillo, con la punta vas a tomar un poco de esmalte color plateado o dorado, realiza los trazos como se muestra en la foto. Si te equivocas, ten cerca un cotonete para borrar rápidamente, haz la misma figura en todas las uñas y luego aplica brillo.

Este diseño es ideal para las amantes del glitter | Foto: Pinterest

Uñas cortas sangrientas

Este diseño es muy similar al que viste arriba, pero la base ya no será blanca sino transparente, así que pinta bien todas tus uñas y con un palillo dibuja las líneas para simular sangre. Al final recuerda dar varios brochazos de esmalte para darle brillo. Esta manicura es perfecta para quienes siempre llevan sus uñas muy cortitas.

El nail art más sangriento para uñas cortas | Foto: Pinterest

