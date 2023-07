En falda y top, la princesa Leonor presume su lado más chic al llegar a la Academia Militar

El mundo de las royals empieza a tener a un nuevo ícono de la moda con la influencia de la princesa Leonor de España que, aunque en el pasado ha sido criticada por no vestir de acuerdo a su edad y en su lugar apostar por un estilo más sofisticado, en los últimos días se ha robado la atención del mundo entero por sus outfits modernos y juveniles. Si durante la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona la vimos con un coqueto vestido verde con abertura en las piernas, en su última aparición dejó ver su lado más chic.

La mañana de este viernes 7 de julio, la hija de los reyes Felipe VI y Letizia realizó su primera visita oficial a la Academia General Militar de Zaragoza a la que el próximo mes de agosto ingresará como una recluta para continuar con su preparación militar y así cumplir con uno de los tantos conocimientos que requiere como heredera al trono español. Para la ocasión no perdió la oportunidad de lucirse juvenil, moderna, fresca y chic con una falda y top de lunares que son tendencia este verano.

Acompañada por sus padres y con un look de impacto, la royal se robó todas las miradas

El motivo de su visita previo a su ingreso a la Academia Militar fue por la entrega de despachos de empleo y nombramientos a nuevos oficiales del Ejército de Tierra y ante la importancia de la ocasión apostó por presumir su lado más chic en el que no perdió esa chispa de juventud, pues llevó un top de cuello redondo y sin mangas para ese toque fresco que amerita el verano; sin embargo, con motivo de la época de calor y sin descuidar la elegancia lo combinó con una falda a juego.

El rey junto a la heredera al trono. (Foto: Twitter @CasaReal)

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la princesa Leonor dio cátedra de sofisticación a sus 17 años con un conjunto de la firma Barey en el que además del top juvenil, destaca una falda midi de tiro alto con la que mantuvo la elegancia y el código de vestimenta que las miembros de la realeza deben de tener, especialmente cuando se trata de la futura reina. A pesar del largo de la falda, la hija de la reina Letizia demostró que esta dupla es ideal para las mujeres jóvenes.

Por otro lado, la royal también causó sensación al elegir sus prendas con el estampado de moda como es el caso de los lunares que son un must have de la temporada y que no sólo usan las princesas, sino también algunas celebridades; en su caso el estilo se mantuvo con un fondo blanco y los puntos negros para lograr el contraste perfecto y femenino.

Como toda una diva, la princesa Leonor también aprovechó la ocasión para lucir unos zapatos puntiagudos de tacón con los que presume un estilo más elegante, asimismo, completó su look con un bolso de mano en color negro, estas dos piezas resultaron perfectas para mantener ese outfit monocromático y en tendencia. En una muestra más de moda, dejó ver su cabellera rubia suelta y desenfadada con la que se robó toda la atención y le dio el toque final a su imagen fresca.

A sus 17 años dio cátedra de estilo para el verano. (Foto: Twitter @CasaReal)

Leonor y Letizia demuestran que madre e hija son cómplices de la moda

Mientras el rey Felipe VI apareció en la ceremonia con su traje militar, ideal para una visita oficial a la Academia Militar, la princesa Leonor y la reina Letizia demostraron que madre e hija siempre pueden tener complicidad para robarse todas las miradas y causar sensación con sus looks más icónicos. Y es que si hubo algo que llamó la atención en esta ocasión es que ambas coordinaron sus outfits, esta vez no prestándose ropa del clóset, sino jugando con los colores de sus prendas.

Aunque la princesa Leonor fue la que más resaltó tanto por su look, como por meses de ausencia en los que estudió en Gales su bachillerato, la reina Letizia también destacó este viernes al apostar por una falda a media pantorrilla y con caída en "A"; mientras que para el top eligió un estilo sastre que favorece a la figura. Finalmente, se lució con tacones bajos en color nude para no robarle protagonismo al brillante color blanco que llevó a juego con su primogénita.