Castaño "witchy", el color del verano para quienes buscan una moda alternativa

Durante este verano se han visto muchas tendencias inclinadas hacia looks coloridos y brillantes, pero la realidad es que aunque muchas personas se hayan subido a estas tendencias, existen otras que no se siente indentificadas con los estilos y es que no es cuestión de obligar a nadie usar prendas o accesorios con los que no se sienten cómodas, es por ello que entre quienes buscan un estilo más alternativo ha surgido una opción de color de cabello que se relaciona con la "energía brujil" que muchas quieren proyectar.

Se trata del "castaño witchy", un color de cabello que conecta con quienes se identifican con la energía lunar y los tonos oscuros porque si bien se acostumbra usar colores vibrantes durante el verano, esta opción oscura es perfecta para las que quieren usar opciones alternativas para reflejar en ellas su personalidad. Y no es que piensen que los tonos claros son feos, sin embargo, la moda también debe adaptarse a la personalidad e identidad de cada una, por lo que el castaño witchy se ha vuelto muy popular desde hace varios meses.

¿Qué es el "castaño witchy" y por qué todas quieren usarlo?

Este color de cabello se basa en la tendencia del witchcore, un aesthetic que surgió como una alternativa para quienes buscan modas diferentes y oscuras, ésta se trata de una estética que se enfoca en la brujería moderna y abarca temas relacionados con la magia y las brujas que han roto los esterotipos sobre cómo debería lucir una, así mismo, esta tendencia también comparte ciertos elementos con el Cottagecore o Naturecore, ya que se inspira en entornos naturales y al aire libre.

Es así como el castaño witchy es un estilo de cabello que forma parte de esta estética y aunque las mechas casi negras no son nuevas, esta vez se encuentran combinadas con cabellos largos y peinados desenfadados y salvajes que celebran la textura natural del cabello, lo que está asociado con al energía brujil que muchas quieren lograr.

En esta estética se busca incorporar elementos de brujería.

Fotografía: Pinterest.

Expertas afirman que el color castaño es uno de los más favorecedores ya que resaltan rasgos como los ojos y las pestañas, y para conseguir un castaño witchy sólo es necesario que elijas un tono castaño con el que te sientas cómoda, puedes optar por un color claro que se asemeje a tu tono natural o buscar uno tan oscuro que se asemeje al negro, lo más importante es que te sientas segura con ello.

3 famosas que han adoptado el castaño witchy

Sin duda alguna, el castaño witchy es uno de los estilos que muchas mujeres famosas han adoptado ya que además de ser muy fácil de mantener, brinda un aura misteriosa y elegante ya que según los accesorios que se elijan será la manera en la que se complemente el tono de cabello y si estás buscando inspiración para llevar este look aquí te presentamos a tres famosas que se han convertido en una referencia para este estilo.

Además del color de cabello, puedes buscar prendas que se adapten a este estilo.

Fotografía: Pinterest.

Dua Lipa como bruja vintage

Una de las celebridades que han adoptado este estilo brujil es Dua Lipa ya que desde hace varios años ha oscurecido varios tonos su cabello y combinada con sus icónicos atuendos negros ha logrado lucir como toda una bruja moderna que aplica su magia en cada una de sus canciones. Su look se ha caracterizado por una cabellera bastante larga y un tanto ondulada que es protagonizada por peinados sencillos y accesorios igual de oscuros.

Olivia Rodrigo como una hada oscura

Una manera diferente de lucir el castaño witchy es como lo hace la cantante Olivia Rodrigo ya que, a diferencia de Dua Lipa, ella ha optado por combinar su enorme cabellera oscura con accesorios en tonos pastel y que evocan a la fantasía de las hadas, creando así un contraste muy interesante ya que a pesar de ser dos estilos diferentes, ambos se complementan a la perfección creando un look muy original.

Jenna Ortega como una chica grunge

Finalmente, si estás buscando un estilo más rockero, Jenna Ortega es el perfecto ejemplo de como lograrlo ya que al llevar un castaño tan oscuro, complementado con maquillajes alternativos y discretos y prendas muy grunge, ha logrado potenciar y modernizar esta estética alternativa. Así que si lo que buscas es un estilo rockero y fácil de mantener puedes optar por una cabellera media con un fleco que complemente todo el look.

Es así como la moda también se ha adaptado a los estilos más alternativos y oscuros, recuerda que lo más importante de las tendencias es sentirte cómoda con las prendas que lleves, así como adaptarlas a tu estilo y personalidad; así mismo, las expertas afirman que no se debe tener miedo de experimentar con nuevos looks ya que es probable que así encuentres el look con el que más te sientas segura.