Dormir más tiempo durante los fines de semana podría salvar tu vida, revela estudio

La conexión entre un buen descanso y la salud cardíaca ha sido un tema de interés en la comunidad médica durante años. Un estudio reciente, publicado en la revista Sleep Health, sugiere que dormir más horas durante el fin de semana podría ser clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los responsables de este descubrimiento fueron los investigadores de la Universidad Médica de Nanjing en China, tras examinar datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES).

Este estudio abarcó una muestra de 3 mil 400 adultos estadounidenses, mayores de 20 años, entre 2017 y 2018. La información recabada incluía datos sobre el sueño durante la semana laboral y los días de descanso, además de condiciones de salud como enfermedades cardíacas, presión arterial alta y diabetes. Los resultados revelaron que aquellas personas que dormían al menos una hora más durante esos días, en comparación con los días laborales, mostraban tasas significativamente menores de afecciones cardiovasculares, incluyendo accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias y angina de pecho.

Los días de descanso son para eso. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Descubre las 5 plantas de interior que ayudan a purificar el aire

5 formas de calentar una habitación de manera segura para combatir el invierno

¿Por qué es importante dormir bien?

El doctor Marc Siegel, profesor clínico de medicina en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, aunque no participó en el estudio, enfatiza la importancia del sueño en la regulación hormonal y cómo su déficit incrementa el riesgo de padecimientos, según recogió el diario The New York Post. Siegel resalta que recuperar el sueño perdido durante el fin de semana puede realinear el riesgo de enfermedad cardíaca a niveles normales.

Es importante tener un buen horario de sueño. Foto: Freepik.

Biquan Luo, experta en sueño y CEO de LumosTech, señala que, aunque mantener un horario de sueño constante es lo ideal para la salud cardiometabólica, recuperar el sueño perdido durante el fin de semana puede ser beneficioso cuando se ha acumulado una deuda de sueño. Luo advierte, sin embargo, que esto no revierte completamente los efectos de la privación crónica del sueño.

¿Cómo dormir mejor?

La Sociedad de Investigación del Sueño y la Academia Americana de Medicina del Sueño sugieren un mínimo de siete horas de sueño por noche para los adultos. Para comenzar a dormir mejor, es fundamental establecer una rutina nocturna relajante, como leer o practicar técnicas de relajación antes de dormir. Mantener un horario de sueño regular, incluso los fines de semana, ayuda a regular tu reloj biológico.

Es algo complicado, pero se puede lograr. Foto: Freepik.

Evita las pantallas electrónicas, la cafeína y las comidas pesadas antes de acostarte. Asegúrate de que tu dormitorio sea un santuario para el sueño: oscuro, fresco y tranquilo. Si estos ajustes no mejoran tu calidad de sueño, o si experimentas problemas persistentes para dormir, como insomnio o apnea del sueño, es crucial buscar la ayuda de un profesional de la salud. Un experto puede ofrecer soluciones más específicas y tratar condiciones subyacentes que afectan tu sueño.