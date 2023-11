3 peinados para hacer en 30 segundos y con los que robarás todas las miradas

Aunque no lo creas, el cabello también puede ser un accesorio que puedes adaptar a cualquiera que sea tu estilo y es que los recogidos se caracterizan por su sencillez y aunque esto puede parecer un proceso complicado y bastante tardado, las expertas nos han regalado algunos trucos para burlar las horas frente al espejo y tener como resultados peinados recogidos muy icónicos y fáciles de hacer.

3 peinados muy fáciles de hacer con los que te verás espectacular

Estos recogidos de pelo, que generalmente solo requieren de algunas ligas para sujetar los mechones y los accesorios que más te gusten, demuestran que no es necesario invertir mucho tiempo en la elaboración de peinados para lograr un estilo elegante y muy cómodo, por lo que la tendencia actual en recogidos destaca la simplicidad y la eficacia, haciendo que la creación de peinados elegantes sea accesible para todas y aquí te muestro las mejores opciones con las que tardarás menos de 30 segundos.

Sigue leyendo:

Despídete del frizz ocasionado por el invierno con este aceite natural muy barato

No te amarres el cabello todos los días, te puede causar daños irreparables

Su ejecución rápida los convierte en una opción práctica para quienes buscan un estilo pulido sin invertir demasiado tiempo en su elaboración.

Fotografía: Pinterest.

Chonguitos despeinados

La creación de esos encantadores moñitos bajos llenos de personalidad no sólo añade un toque de originalidad al clásico moño bajo, sino que también resalta la versatilidad de este peinado, permitiendo adaptarlo a diferentes estilos y preferencias. La simplicidad de estos pasos demuestra que conseguir un look a la moda no tiene por qué ser complicado, ofreciendo una opción fácil y estilizada para cualquier ocasión.

Este peinado es muy fácil de hacer y además te ayudará a mantener el calor a raya.

Fotografía: Pinterest.

Media coleta con súper moño

El nostálgico moño que solíamos llevar en la infancia ha vuelto con fuerza, transformándose en una tendencia actual y convirtiéndose en nuestro mejor aliado, ya que es ideal para añadir como toque final a nuestra coleta o media coleta. Además de su función decorativa, el lazo también aporta un encanto romántico y juguetón a cualquier look, recordándonos la simplicidad y la elegancia que puede ofrecer un accesorio bien elegido.

La versatilidad del lazo maxi permite experimentar con diferentes estilos, desde opciones más clásicas hasta propuestas más vanguardistas.

Fotografía: Pinterest.

Chonguito bajo

El chongo bajo es un peinado clásico y elegante que puede adaptarse a diversas ocasiones, desde eventos formales hasta situaciones más relajadas, su versatilidad permite que sea personalizado según el estilo y la ocasión, y en comparación con peinados más altos o apretados, éste ejerce menos tensión en el cuero cabelludo y el cabello, lo puede ser beneficioso para aquellos que buscan reducir el estrés en el cuero cabelludo y minimizar la posibilidad de daño capilar.

El chongo bajo tiende a ser un peinado más duradero, lo que significa que es menos probable que necesite ajustes a lo largo del día.

Fotografía: Pinterest.

Los peinados sencillos conquistan las redes sociales

Es así como las expertas afirman que el cabello puede ser peinado y estilizado de diversas maneras para complementar o contrastar con la ropa y accesorios, por lo que su versatilidad estilística lo convierte en una herramienta poderosa para expresar la individualidad y el estilo personal.

Dependiendo del estilo y la ocasión, el cabello puede acentuar o complementar la ropa y los accesorios.

Fotografía: Pinterest.

De la misma forma, puede ser considerado como una forma de expresión personal y artística, debido a que la elección de un peinado específico puede reflejar la personalidad, la cultura, la identidad o el estado de ánimo de una persona, añadiendo aún más significado a tu look completo.