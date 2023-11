3 marcas de ramen coreano deliciosas que no pican y debes probar

El ramen coreano, también conocido como "ramyeon", ha ganado popularidad en los últimos años gracias a la Ola Coreana, pues es común ver a cantantes de K-Pop comiendo este platillo. Además, suele aparecer en doramas o programas coreanos, lo que ha causado que todo el mundo desee probar este manjar asiático.

Actualmente, existen muchos fideos en el mercado, pero la mayoría suelen ser picosos, por lo que no todos pueden comerlos. Por esta razón, aquí te dejamos las tres marcas de ramen coreano que no pican y pueden ser consumidos por cualquier miembro de la familia.

(Créditos: IG / Ottogi)

3 marcas de ramyeon que no pican

Generalmente, el ramen coreano que podemos encontrar en el supermercado se presenta en paquetes que contiene fideo secos y condimentos en polvo o pasta. Sus sabores suelen ser pollo, res, cerdo o mariscos, pero casi siempre tienen picante y vegetales deshidratados. Sin embargo, hay algunas marcas que no pican y debes conocer si tu salud no te permite comer alimentos con chile.

JIN Ramen VEGGIE

Si deseas consumir ramen coreano que no contenga chile y tampoco proteína animal, esta marca de fideos es para ti, pues no pica y tiene sabor a vegetales, por lo que es apto para veganos. Además, es uno de los más bajos en calorías que encontrarás en el mercado, ya que no contiene tantas sales ni condimentos.

(Créditos: IG / Ottogi)

Jin Ramen CHICKEN FLAVOR

Si no eres vegano y buscas un ramen coreano con sabor a caldito de pollo, pero que no pique, sin duda esta marca de fideos es para ti. Se trata de una de las únicas que no pica, pero conserva el tradicional sabor del ramyeon. Por si fuera poco, también es uno de los más bajos en calorías.

(Créditos: IG / Ottogi)

Nongshim Chapagetti

Si te gustan los sabores fuertes, pero no picantes este ramyeon es para ti, pues están hechos al estilo jajangmyeon, un popular plato coreano que consiste en fideos de trigo cubiertos con una salsa espesa y oscura a base de pasta de frijoles negros. Aunque no es bajo en calorías como los otros, vale la pena probarlo debido a su único y tradicional sabor.