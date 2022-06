Así puedes germinar semillas de cebolla para cultivarlas en casa

En el jardín no solo podremos tener flores y plantas que embellezcan el parque, ya que también podremos disponer de un huerto con distintos vegetales y frutas. Una de las mejores alternativas será la cebolla, ya que es de fácil cultivo y cuidado. En consecuencia, respetando las indicaciones que te brindaremos a continuación, tendrás el resultado esperado.

La cebolla se caracteriza por aportar un sabor particular a distintas comidas y estar compuesta de 89% de agua. Además aporta proteína y no tiene un gramo de grasa, por lo que no deberás sentir la mayor culpa por al consumirla. Normalmente se recomienda cultivar de otoño o primavera porque es de estación fría. Ya sea que comience a sembrar sus cebollas a partir de semillas, conjuntos o plántulas, existen algunos trucos del oficio que marcan la diferencia entre una gran cosecha y una decepcionante.

De acuerdo a los expertos en cultivos, las cebollas pueden cultivarse prácticamente todo el año, pues existen variedades para la primavera y verano, así como el otoño e invierno. De igual modo, se adaptan muy bien a las macetas, huerto y al jardín porque sus raíces no son muy profundas. Un punto extra es que conviven bien con lechugas, espinacas o acelgas, eso sí, les gusta estar al sol.

Para cultivar cebolla a partir de semillas solo necesitarás tierra preparada con abono incluido. El primer paso será dispersar las semillas lo largo del huerto, el cual debe ser de al menos 15 cm y con buen drenaje de agua y la tierra suelta, no compactada. También tendrás que cuidar no excederte en el número de semillas. El riego debe ser abundante pero sin causar ahogamiento, asegurándote de mantener la tierra húmeda.

Foto: Pixabay

Una vez que salgan los plantines, podrás trasplantarlos a otro lugar del jardín o dejarlo en el huerto, igualmente con tierra abonada y suelta. Si optas por la opción de pasar a otro lugar, tendrás que cortarles la parte superior de las hojas y enterrarlos 4 o 5 cm, dejando una distancia mínima de 20 cm entre ellos. Por último, tendrás que mantener el brote al sol y después de 2 meses comenzarás a disfrutar de tu cebolla.